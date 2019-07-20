Обзор матча Уфа - Краснодар 20 июля 2019: счет, голы, статистика игроков

«Краснодар» одержал волевую победу над «Уфой», проигрывая 2:0 после первого тайма.

В первом тайме хозяева два мяча забили после стандартов, гости ответили точными ударами Намли и Вильена во второй половине встречи. А решающим оказался автогол Табидзе на последних минутах встречи.

Второй тур РПЛ открывали «Уфа» и «Краснодар». Обе команды проиграли на старте чемпионата, а для «Уфы» нынешняя встреча стала первой в сезоне на домашней арене.

Уфа - Краснодар - 2:3. Обзор матча, Российская Премьер-Лига, 2 тур 20.07.2019.Обзор матча Уфа - Краснодар

С первых минут «Краснодар» завладел подавляющим территориальным преимуществом, но больших дивидендов извлечь из этого не смог. Вспоминается лишь мощный удар Вильены, с которым не без труда справился Чернов. Темп игры был не высоким из-за жары, а «Уфа» искала счастья в контратаках и на стандартах. Именно они и принесли успех хозяевам.

На 29-й минуте штрафной из центра поля закончился скидкой мяча на Карпа, который точно пробил в угол ворот Сафонова.

А спустя 10 минут очередной угловой позволил хозяевам удвоить преимущество. Тилль подал точно на голову Табидзе, вратарь «Краснодара» снова был бессилен.

Гости продолжали много владеть мячом – к концу тайма соотношение было 75 на 25 процентов, но моменты южане создавали с большим трудом. А быстрая атака «Уфы», разогнавшаяся после ошибки защитников, могла сделать счет разгромным уже в первом тайме – Карп упустил шанс сделать дубль.

Второй тайм начался с гола. Уже на 49-й минуте отличился Юнес Намли. Датчанин эффектно обыграл двух защитников, ворвался во вратарскую, получил мяч со стороны Олссона и переиграл Чернова. Алексей Еськов сначала сигнализировал об офсайде и не засчитал гол, но позже свое решение изменил - мяч в ноги Намли попал от защитника.

Рисунок игры кардинально не изменился, «Краснодар» больше атаковал, а «Уфа» искала шансы в быстрых отрывах и на стандартных положениях. Мурад Мусаев усилил атаку Игнатьевым и Сулеймановым, а Вадим Евсеев заменил Козлова на Сысуева с оглядкой на оборону.

Ставка тренера хозяев не сыграла. Вильена на 73-й минуте сравнял счет после очередного удара издали. На этот раз Чернов не смог дотянуться до мяча.

«Краснодар» продолжил наращивать давление, и это принесло результат! На 87-й минуте Рамирес мощно пробил по воротам, но мяч нашел голову Табидзе и мяч предательски залетел в ворота хозяев. Гости могли забить и четвертый гол, но удар Шапи пришелся в перекладину, а удар Ари в быстрой атаке не пришелся в створ.

«Уфа» второй матч подряд проиграла со счетом 3:2, а «Краснодар» одержал первую победу в сезоне.

ОБЗОР МАТЧА

Итоговый счет и голы

Уфа – Краснодар 2:3 (2:0). Голы: Карп, 29, Табидзе, 40 – Намли, 49, Вильена, 73, Табидзе (автогол), 86.

Статистика игроков

Уфа: Чернов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Алиев, Фомин, Карп (Засеев, 84), Тилль (Кротов, 83), Козлов, (Сысуев, 72) Игбун.

Краснодар: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Камболов, Олссон (Игнатьев, 66), Намли (Сулейманов, 70), Вильена (Фьолусон, 90), Ари, Вандерсон.

Судья: Алексей Еськов (Москва)

Предупреждения: Игбун, 64 - Спайич, 28, Рамирес, 54

20 июля. Уфа. Стадион «Нефтяник».