2019-07-20T17:13:43+03:00
Здоровье

Новороссийский врач вылечил 4-летнего мальчика, которому не смогли помочь зарубежные медики

Каждую неделю у ребенка поднималась температура до 40 градусов, но никто не знал, что делать
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Заведующий ЛОР-отделением первой горбольницы Новороссийска Арсен Айрапетян. Фото: gb1nvrsk.ruЗаведующий ЛОР-отделением первой горбольницы Новороссийска Арсен Айрапетян. Фото: gb1nvrsk.ru
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Маленький Мартин в свои четыре года в больницах бывает чаще, чем дома. А все потому, что с самого рождения у него приступы лихорадки. Каждые 15 дней у него скачет температура, порой поднимается до 40 градусов.

- С января 2019 года состояние сына ухудшилось. Лихорадить его стало чаще, приступы происходили каждые пять дней, - рассказывает мама мальчика. - Спасались разными средствами, но самое ужасное - никто в крае не мог нам поставить диагноз.

Семья возила сына на обследование в лучшие клиники страны, четыре раза они ездили за границу, где медики все же выяснили, в чем причина приступов.

- У Мартина выявили мутацию гена, - продолжает женщина. - У нас оказалось редчайшее генетическое заболевание - "Периодическая болезнь" с синдромом Маршалла.

Мама мальчика не знает, как благодарить врача за помощь.

Мама мальчика не знает, как благодарить врача за помощь.

Как говорят врачи, это периодическая лихорадка, которая является причиной повторяющихся эпизодов повышения температуры, продолжающихся от 3 до 6 дней. Синдром приводит к утомляемости, ознобу, а также (в некоторых случаях) к болям в животе и головным болям, повышению температуры, боли в горле. Как правило, синдром возникает в возрасте от 2 до 5 лет и встречается у мальчиков чаще, чем у девочек.

- За границей нам предложили удалить миндалины. Сказали, что это единственный способ лечения, - рассказывает мама Мартина. - Вот только прооперировать нас никто не рискнул, потому что ни у кого не было уверенности, что это действительно поможет, что это избавит от лихорадки.

Семья вернулась в Россию и решила узнать, смогут ли провести операцию местные медики. Обратились к заведующему ЛОР-отделения первой горбольницы Новороссийска Арсену Айрапетяну. В отличие от своих коллег он был уверен - удаление миндалин облегчит состояние ребенка. И оказался прав.

Хирургическое вмешательство прошло 29 мая и длилось не более получаса.

- Больше месяца прошло с той операции. Сын теперь живет полноценной жизнью, ходит в детсад, гуляет. Я безгранично благодарна, это врач от Бога, - добавляет счастливая мама, которая отправила благодарственное письмо на имя замглавы Новороссийска Натальи Майоровой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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