Новороссийский врач вылечил 4-летнего мальчика, которому не смогли помочь зарубежные медики

Маленький Мартин в свои четыре года в больницах бывает чаще, чем дома. А все потому, что с самого рождения у него приступы лихорадки. Каждые 15 дней у него скачет температура, порой поднимается до 40 градусов.

- С января 2019 года состояние сына ухудшилось. Лихорадить его стало чаще, приступы происходили каждые пять дней, - рассказывает мама мальчика. - Спасались разными средствами, но самое ужасное - никто в крае не мог нам поставить диагноз.

Семья возила сына на обследование в лучшие клиники страны, четыре раза они ездили за границу, где медики все же выяснили, в чем причина приступов.

- У Мартина выявили мутацию гена, - продолжает женщина. - У нас оказалось редчайшее генетическое заболевание - "Периодическая болезнь" с синдромом Маршалла.

Мама мальчика не знает, как благодарить врача за помощь.

Как говорят врачи, это периодическая лихорадка, которая является причиной повторяющихся эпизодов повышения температуры, продолжающихся от 3 до 6 дней. Синдром приводит к утомляемости, ознобу, а также (в некоторых случаях) к болям в животе и головным болям, повышению температуры, боли в горле. Как правило, синдром возникает в возрасте от 2 до 5 лет и встречается у мальчиков чаще, чем у девочек.

- За границей нам предложили удалить миндалины. Сказали, что это единственный способ лечения, - рассказывает мама Мартина. - Вот только прооперировать нас никто не рискнул, потому что ни у кого не было уверенности, что это действительно поможет, что это избавит от лихорадки.

Семья вернулась в Россию и решила узнать, смогут ли провести операцию местные медики. Обратились к заведующему ЛОР-отделения первой горбольницы Новороссийска Арсену Айрапетяну. В отличие от своих коллег он был уверен - удаление миндалин облегчит состояние ребенка. И оказался прав.

Хирургическое вмешательство прошло 29 мая и длилось не более получаса.

- Больше месяца прошло с той операции. Сын теперь живет полноценной жизнью, ходит в детсад, гуляет. Я безгранично благодарна, это врач от Бога, - добавляет счастливая мама, которая отправила благодарственное письмо на имя замглавы Новороссийска Натальи Майоровой.