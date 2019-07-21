Обзор матча Сочи – Зенит 21 июля 2019 – 0:2. Счет, голы, статистика игроков

«Зенит» уверенно обыграл «Сочи» на выезде со счетом 2:0 и возглавил турнирную таблицу после двух туров РПЛ. В первом тайме забил Сердар Азмун с пенальти, назначенного после фола Ивана Миладиновича. В концовке встречи отличился Магомед Оздоев.

Встреча на стадионе «Фишт» завершала программу второго тура РПЛ. Новичок турнира «Сочи» принимал действующего чемпиона России – «Зенит». Многие в шутку называли эту встречу петербургским дерби из-за того, что южный клуб всего год назад назывался «Динамо» и базировался в Северной столице.

Сочи - Зенит. 0:1 (пенальти). Сердар Азмун, Российская Премьер-Лига, 2 тур 21.07.2019.Азмун открывает счет в матче с пенальти

В межсезонье именно «Зенит» отправил в «Сочи» больше всего игроков – Набиуллин, Цаллагов и Новосельцев вышли в основе. А в составе действующих чемпионов дебютировал Сутормин, в запасе остался Дзюба из-за недомогания, который почувствовал нападающий после матча с «Тамбовом».

«Сочи» начал матч с высокого прессинга и больше владел мячом, правда, очень опасных моментов южане не смогли создать – Ракицкий и Лунев угрозы ликвидировали. «Зенит», выдержав стартовое давление, перехватил инициативу. В оставшееся время тайма, проходившего под проливным дождем, территориальное преимущество было на стороне гостей.

Единственный гол в первом тайме был забит с пенальти. Сердар Азмун получил повреждение и оказался за пределами поля, но очень быстро вернулся и выскочил один на один с Николаем Заболотным. Иван Миладинович сзади бросился в ноги иранскому нападающему. Алексей Матюнин без колебаний указал на точку и показал защитнику желтую карточку.

Сочи - Зенит. 0:2. Магомед Оздоев, Российская Премьер-Лига, 2 тур 21.07.2019.Оздоев удваивает преимущество Зенита

Сергей Семак требовал удаление за фол последней надежды, но двойное наказание арбитры не применили. На 30-й минуте сам Азмун сильно пробил по центру, а голкипер пытался выловить мяч в углу – 1:0. Отметил гол форвард фирменным жестом Артема Дзюбы.

На старте второго тайма два неплохих шанса имел Сутормин, но в обоих случаях здорово сыграл Заболотный. «Зенит» по-прежнему больше владел мячом и стал чаще угрожать воротам «Сочи».

У хозяев отличный момент имел Новосельцев, после углового мяч скинули защитнику, но его удар пришелся выше ворот. На 65-й минуте под овации 30-тысяч болельщиков на поле «Фишта» вышел Артем Дзюба. Тренер «Сочи» Александр Точилин усилил игру нападающим Карапетяном. Тот здорово принимал мяч в штрафной, правда, защитники «Зенита» играли против него эффективно. На последнюю 20-минутку был брошен Дмитрий Полоз.

Но к голу были ближе Дзюба и Дриусси, которые здорово взаимодействовали в штрафной соперника, выручал Заболотный. Голкипер не дал реализовать свой очередной выход и Сердару Азмуну.

На 80-й минуте свой второй реальный шанс получили сочинцы. Мяч после подачи с флага попал к Песегову. Оставшийся один в штрафной капитан хозяев пальнул выше ворот Лунева. В концовке команды показали открытый футбол, в котором преуспели действующие чемпионы.

Вышедший на замену Жирков рванул по флангу и навесил на Дзюбу, который скинул мяч Оздоеву. На этот раз Заболотный спасти свою команду не сумел.

ОБЗОР МАТЧА

Итоговый счет и голы

Сочи – Зенит 0:2 (0:1). Голы: Азмун (с пенальти), 30, Оздоев, 88.

Статистика игроков

Сочи: Заболотный, Кудряшов, Маргасов, Новосельцев, Миладинович (Юрганов, 45), Бурмистров (Карапетян, 60), Песегов, Цаллагов, Набиуллин, Казаев, Обухов (Полоз, 72).

Зенит: Лунев, Иванович, Смольников (Терентьев, 45), Ракицкий, Дуглас, Оздоев, Ерохин (Дзюба, 65), Сутормин, Барриос, Азмун (Жирков, 83), Дриусси.

Судья: Алексей Матюнин (Москва)

Предупреждения: Миладинович, 29, Новосельцев, 43.

21 июля. Сочи. Стадион «Фишт». 35 102 зрителя.