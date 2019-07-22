2019-07-22T11:42:55+03:00
Спорт

ЧМ-2019 по водным видам спорта: плавание, финалы 22 июля. Прямая онлайн-трансляция

Плавание, чемпионат мира в Кванджу. Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию финальных заплывов 22 июля 2019
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Олег Костин квалифицировался в финал с четвертым временемОлег Костин квалифицировался в финал с четвертым временемФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В южнокорейском Кванджу продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. 22 июля разыграют четыре комплекта наград в плавании. Участниками двух финалов стали российские спортсмены.

Первыми на старт выйдут мужчины. В 14:02 начнется медальный заплыв на дистанции 100 метров брассом. Россию в финале представят Антон Чупков и Кирилл Пригода.

Чупков в полуфинале показал седьмой результат – 59,15, а у Пригоды – восьмой – 59,21. Лидер – британец Адам Пити, финишировавший квалифицировавшийся с мировым рекордом – 56,88.

В 14:47 стартует мужской заплыв на 50 метров баттерфляем. За медали также поборются два россиянина - Андрей Жилкин и Олег Костин.

У Олега Костина четвертое время полуфинала – 22,88, а Андрей Жилкин прошел в финал с восьмым результатом 23,21. Лучшее время пока у американца Калеба Дрессела – 22,57.

Женскую программу финалов 22 июля откроет заплыв на 100 метров баттерфляем. Старт состоится в 14:10. Лидер после полуфиналов - Сара Шестрем, ее время 56,29. Россиянка Светлана Чимирова стала лишь 11-й (57,78) и выбыла из борьбы за медали.

Завершит программу финалов дистанция 200 метров комплексным плаванием у женщин. Старт – в 15:25. Лучшее время в полуфинальных заплывах показала венгерская спортсменка Катинка Хоссу – 2:07,17.

Прямая онлайн-трансляция Чемпионата мира по водным видам спорта 2019. Плавание, финалы 22 июля

Прямые трансляции финальных заплывов на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена» с 14:00.

Прямая онлайн-трансляция Чемпионата мира по водным видам спорта 2019. Плавание, финалы 22 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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