«Центр успеха и здоровья»: Пять лет на страже благополучия

«Центр успеха и здоровья» уже в течение пяти лет оказывает медицинские услуги краснодарцам и гостям города.

«Центр успеха и здоровья» предоставляет широкий спектр медицинских услуг различных направлений. В клинике работают более 20 врачей высшей категории разного профиля, кандидаты медицинских наук, заслуженные доктора Кубани. В арсенале наших врачей передовые методики диагностирования и лечения. Прием ведут высококвалифицированные гинекологи-эндокринологи и акушеры-гинекологи, неврологи, кардиологи, эндокринологи и другие врачи-специалисты, которые работают на современном медицинском оборудовании.

Фото "Центра успеха и здоровья".

Кроме того, за последний год успешно развиваются два направления центра - это педиатрия и косметология.

Ежедневный прием педиатра является очень важной ответственной работой, поскольку именно этот врач следит за здоровьем маленьких людей с первых дней их жизни.

Фото "Центра успеха и здоровья".

Красота спасет мир - девиз нашего косметолога! Бывает, что настает момент, когда кожа «капризничает», и никакие кремы не помогают.

Центр сотрудничает с ведущими компаниями добровольного медицинского страхования (ДМС).

Качественный сервис

При посещении Центра вас встретит приветливый персонал и проконсультирует по всем услугам. Для удобства пациентов работает call-центр. По телефону можно записаться на прием, а за день до визита вам напомнят о посещении. Все специалисты проходят тренинги и курсы повышения квалификации.

- В «Центре успеха и здоровья» нет случайных людей. У каждого нашего врача свой подход к пациентам, - рассказывает Сергей Лихолетов. - Также мы внимательно следим за тем, чтобы пациентам не навязывали дополнительные услуги. А назначали только то, что реально необходимо. Для этого мы регулярно просматриваем карты назначений.

Диагностика и способы лечения

В клинике применяют как классические, так и нетрадиционные способы лечения. Разработаны современные программы снижения веса. Школа осознанного питания и школа лечебно-восстановительного Цигуна доктора Быкова. Применяются такие способы лечения, как иглорефлексотерапия, мануальная терапия, кинезиология и другие. Также проводится лазерная деструкция узлов щитовидной железы.

Фото "Центра успеха и здоровья".

На современном оборудовании в «Центре успеха и здоровья» каждый желающий может пройти комплексное обследование всего организма: УЗИ, ЭКГ, холтеровское мониторирование, РЭГ, ЭЭГ, сдать лабораторные анализы.

И это еще далеко не все, что доступно пациентам. С чем бы вы ни пришли в «Центр успеха и здоровья», здесь помогут и назначат правильное эффективное комплексное лечение по доступной цене.

Фото "Центра успеха и здоровья".

Доктора клиники работают, чтобы людям, обратившимся за помощью, вернуть их целостность. Достичь равновесия в душе, теле, разуме. Восстановить их биологический потенциал, наладить отношения в семье, вернуть человеку радость жизни и подготовить его к трудностям, которые могут встретиться на пути.

Адрес «Центра успеха и здоровья»: 350004, Краснодар, ул. Калинина, 260.

тел. 8 (861) 226-06-36, 226-05-21

Адрес главной страницы сайта центра и инстаграм: zdorovie23.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.