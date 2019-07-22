«Краснодар» сыграет с «Порту» в квалификации Лиги Чемпионов.

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов. По ее итогам стал известен соперник «Краснодара», который дебютирует в главном турнире Старого света.

«Горожане» попали в число несеянных команд и могли встретиться с победителями пар «Базель»/ПСВ и «Олимпиакос»/«Виктория» Плзень, а также «Порту». «Динамо» Киев было разведено с «Краснодаром» по разным парам. И именно украинская команда изначально выпала россиянам, а следующим шаром «быкам» достался самый сильный из возможных соперников.

Первый матч пройдет в Краснодаре 7 августа и начнется в 20:00 по московскому времени, а ответная встреча в Португалии состоится 13 августа и также начнется в 22:00.

Расписание матчей Краснодар - Порту

«Порту» – один из старейших и один из самых титулованных клубов Европы. В прошлом году он отмечал 125-й день рождения. «Порту» сыграет в Лиге чемпионов 24-й раз и делит этот рекорд с «Реалом» и «Барселоной». В трех последних сезонах португальцы выходили из группы.

В прошлом сезоне «Порту» в Лиге Чемпионов дошел до четвертьфинала, где уступил будущему обладателю трофея «Ливерпулю». На групповом этапе португальцы заняли первое место, набрав 16 из 18 очков в компании с «Шальке», «Галатасараем» и московским «Локомотивом». В 1/8 финала коллектив Сержиу Консейсау обыграл «Рому». В домашнем чемпионате «Порту» стал вторым после «Бенфики».

«Краснодар» выступал в Лиге Европы и дошел до 1/8 финала, где уступил «Валенсии». В РПЛ «быки» второй раз в истории завоевали бронзовые медали.

Успех в противостоянии с «Порту» даст «горожанам» шанс побороться за групповой этап Лиги Чемпионов в раунде плей-офф. В случае поражения по сумме двух матчей, «Краснодар» продолжит борьбу на групповом этапе Лиги Европы.