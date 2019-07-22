2019-07-22T15:52:27+03:00
Спорт

«Краснодар» сыграет с «Порту» в квалификации Лиги Чемпионов

Первый матч «горожане» проведут дома
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Матч "Краснодар" - "Порту" состоится 6 или 7 августа в КраснодареМатч "Краснодар" - "Порту" состоится 6 или 7 августа в Краснодаре
Изменить размер текста:

«Краснодар» сыграет с «Порту» в квалификации Лиги Чемпионов.

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов. По ее итогам стал известен соперник «Краснодара», который дебютирует в главном турнире Старого света.

«Горожане» попали в число несеянных команд и могли встретиться с победителями пар «Базель»/ПСВ и «Олимпиакос»/«Виктория» Плзень, а также «Порту». «Динамо» Киев было разведено с «Краснодаром» по разным парам. И именно украинская команда изначально выпала россиянам, а следующим шаром «быкам» достался самый сильный из возможных соперников.

Первый матч пройдет в Краснодаре 7 августа и начнется в 20:00 по московскому времени, а ответная встреча в Португалии состоится 13 августа и также начнется в 22:00.

Расписание матчей Краснодар - Порту

Расписание матчей Краснодар - Порту

«Порту» – один из старейших и один из самых титулованных клубов Европы. В прошлом году он отмечал 125-й день рождения. «Порту» сыграет в Лиге чемпионов 24-й раз и делит этот рекорд с «Реалом» и «Барселоной». В трех последних сезонах португальцы выходили из группы.

В прошлом сезоне «Порту» в Лиге Чемпионов дошел до четвертьфинала, где уступил будущему обладателю трофея «Ливерпулю». На групповом этапе португальцы заняли первое место, набрав 16 из 18 очков в компании с «Шальке», «Галатасараем» и московским «Локомотивом». В 1/8 финала коллектив Сержиу Консейсау обыграл «Рому». В домашнем чемпионате «Порту» стал вторым после «Бенфики».

«Краснодар» выступал в Лиге Европы и дошел до 1/8 финала, где уступил «Валенсии». В РПЛ «быки» второй раз в истории завоевали бронзовые медали.

Успех в противостоянии с «Порту» даст «горожанам» шанс побороться за групповой этап Лиги Чемпионов в раунде плей-офф. В случае поражения по сумме двух матчей, «Краснодар» продолжит борьбу на групповом этапе Лиги Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ФК «Краснодар»»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Дмитрий Медведев оценил итоги уборочной кампании в Краснодарском крае
В Сочи запретили строить 7-этажный ресторан
В Краснодаре после визита врача во сне умер тяжелобольной ребенок
Кубанскому статистическому комитету исполнилось 140 лет
В Новороссийске мужчина умер после падения с велосипеда
В Олимпийском парке Сочи временно ограничат движение транспорта
В Адыгее из-за ливня подтопило 40 дворов
ВТБ предоставил платежный сервис Samsung Pay держателям карт «Мир»
В Новороссийске у пенсионера похитили миллион рублей
В Сочи задержали водителя, который не пропустил скорую помощь
После ливня в Краснодаре подтопило квартиры горевшего дома на Мира
В Краснодаре с начала лета украли 70 канализационных люков
В Сочи спасатели эвакуировали туриста с горы
С 23 июля открывается продажа «единого» билета в Абхазию
В Краснодаре расширят службу по содержанию ливневки
На улице Московской в Краснодаре возобновили движение транспорта
Авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов на рейс Краснодар – Стамбул
В Сочи объявлено штормовое предупреждение
На Кубани водитель украл 2 млн рублей, вернулся извиниться и убил мужчину