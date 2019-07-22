Олег Костин завоевал «серебро» чемпионата мира на дистанции 50 метров баттерфляем

На чемпионате мира в южнокорейском Кванджу россиянин Олег Костин завоевал серебряную медаль на дистанции 50 метров баттерфляем. А звание чемпиона мира досталось 22-летнему американцу Калебу Дресселу.

В полуфинале Олег Костин показал четвертое время, в финале он смог его значительно улучшить и финишировал с национальным рекордом России – 22,57.

Калеб Дрессел преодолел дистанцию за 22,35 секунды, третьим финишировал бразилец Николас Сантос.

Олег Костин стал вторым на дистанции

- Неожиданно! Очень хотелось показать результат, старался зацепиться за третье место. Я очень рад. Потом уже понял, что рекорд России. Сначала увидел, что второй, а потом посмотрел на результат. Мозг просто отключился. Старался сделать все, чтобы не отдать Николасу – получилось! - сказал Олег Костин после финиша в эфире канала "Матч! Арена"

Восьмую строчку в финале занял еще один россиянин Андрей Жилкин.

Серебро Костина стало второй наградой на этом турнире для сборной России по плаванию. В первый день Евгений Рылов, Владимир Морозов, Климент Колесников и Владислав Гринев завоевали серебряные медали в эстафете 4 по 100 метров свободным стилем.

27-летний Олег Костин родом из Нижнего Новгорода. В прошлом году стал третьим на чемпионате Европы в Глазго на дистанции 50 метров баттерфляем, двукратный чемпион мира в эстафетах на короткой воде.

ЧМ-2019. Плавание. Мужчины. 50 метров баттерфляем.

1. Калеб Дрессел (США) – 22,35

2. Олег Костин (Россия) – 22,70 (рекорд России)

3. Николас Сантос (Бразилия) – 22,79.

8. Андрей Жилкин (Россия) – 23,11

Юлия Ефимова вышла в финал стометровки брассом с первым временем — 1.05.15, в то время как американка Лилли Кинг показала 1.05.66. Россиянин Евгений Рылов вышел в финал с вторым временем и рекордом России (52,44). Финалы состоятся 23 июля.