2019-07-22T15:47:47+03:00
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Глава Адыгеи указал на значимость синергии в туристской отрасли для увеличения туристского потока

Актуальные вопросы и перспективы развития туристской отрасли республики обсудили участники заседания Координационного совета при Главе РА по развитию туризма и курортов. Провел мероприятие Глава республики Мурат Кумпилов
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Фото пресс-службы администрации республики АдыгеяФото пресс-службы администрации республики Адыгея
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Участие в заседании приняли премьер-министр РА Александр Наролин, заместитель премьер-министра РА Вячеслав Сапиев, руководитель Администрации Главы РА и Кабинета министров РА Мурат Тхакушинов, председатель Верховного суда РА Байзет Шумен, прокурор РА Игорь Шевченко, врио министра внутренних дел по РА Мурадин Брантов, председатель Комитета РА по труизму и курортам Инвер Калашаов, члены Кабинета министров РА, депутаты Госсовета-Хасэ РА, главы муниципальных образований и представители бизнес-сообщества.

Открывая заседание, Глава Адыгеи подчеркнул значимую роль туризма в экономике региона и отметил один из результатов работы в этом направлении – республика становится более популярным местом отдыха на Юге России.

По информации Комитета РА по туризму и курортам, в 2018 году республику посетило 453,6 тысяч отдыхающих (в 2017 году – 432 тыс. человек.). В сфере оказания туристских услуг работают 245 организаций, число койко/мест в средствах размещения увеличилось до 6500.

Говоря о перспективах развития отрасли, Глава Адыгеи указал на одно из направлений приоритетных государственных задач – увеличение экспорта услуг, среди которых особое место занимают туристские услуги. На продвижение турпродукта влияют и событийные мероприятия. Так, в прошлом месяце на заседании Совета глав субъектов РФ Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что фестиваль адыгейского сыра – одна из лучших региональных практик по развитию международного туризма.

«Нужно создавать конкурентную среду и бороться за каждого туриста, предлагая уникальные продукты. С учётом богатой истории, культуры, традиций новые событийные мероприятия помогут создать синергию в отрасли и привлечь больше туристов, в том числе и иностранных. Такой эффект основан на комплексе мероприятий, согласованности действий различных структур», - отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи подчеркнул, что республика обладает достаточным потенциалом, чтобы стать еще одной привлекательной туристической территорией в стране. Для этого нужно усилить взаимодействие органов власти регионального, муниципального уровня, а также бизнеса. Также Мурат Кумпилов потребовал конкретных результатов от участия турпредприятий в международных и всероссийских туристских выставках за счёт средств бюджета региона.

Глава Адыгеи указал на важность развития всех направлений туристской деятельности. Поэтому параллельно с имиджевыми и рекламными мероприятиями рекомендовано развивать такие направления как оздоровительный отдых, семейный и детский туризм.

С докладами о текущем состоянии туристкой отрасли, проблемах и планах развития выступили председатель Комитета РА по туризму и курортам Инвер Калашаов, председатель Комитета по туризму, экологии и природопользованию Госсовета - Хасэ РА Игорь Ческидов и глава МО «Майкопский район» Олег Топоров. Кроме того, на совещании прозвучали предложения представителей турпредприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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