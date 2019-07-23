Глава Адыгеи предложил интегрировать экологические инициативы заповедника и республики для развития экологического туризма

Стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству в рамках природоохранной деятельности, обеспечения экологической безопасности, повышения культуры производства и экологической грамотности.

Глава Адыгеи подчеркнул, что республика является одним из самых экологически благополучных регионов страны с уникальным природным потенциалом.

На территории Адыгеи находится 18 особо охраняемых природных территорий республиканского значения, пять из них включены в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, что только подтверждает уникальную ценность природных комплексов региона.

-Сохранение богатейшего природного наследия – приоритет нашей деятельности. Первозданность природы Адыгеи, особенности климата делают наш регион привлекательным для туристов. Но чем активнее мы развиваем сферу туризма, тем серьезнее относимся к вопросам сохранения природы, степени влияния человеческой деятельности на окружающую среду, - отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи подчеркнул важность привлечения добровольцев к развитию эконаправления. В настоящее время при поддержке и содействии республиканской власти совместно с природоохранными организациями и волонтерами реализуется проект по сохранению самшита колхидского и другие эколого-просветительские мероприятия для привлечения внимания общественности к уникальной истории, культуре, природе Адыгеи. С этой целью в республике в прошлом году было создано движение «Сохраним корни».

Фото пресс-службы администрации республики Адыгея

Директор заповедника отметил значимость такой деятельности. В частности, в создании «Тропы леопарда» принимали участие волонтеры всероссийского экологического лагеря «Экодемия». Сергей Шевелев напомнил об особенности Кавказского заповедника - одного из крупнейших природоохранных резерватов России.

«Интерес к заповеднику у населения России возрастает. Только за прошлый год экологические тропы Кавказского заповедника посетили порядка 310 тыс.туристов. Около 40 процентов этого потока начинает свое движение в горы с гостеприимной территории Адыгеи. Поэтому у нас большие планы по развитию туризма и созданию новых экскурсионных объектов и троп в заповеднике на территории вашей республики», — сказал Сергей Шевелев

Для придания динамики новым экологическим инициативам Глава Адыгеи предложил объединять усилия заповедника и республиканской власти, общественных организаций, интегрировать интересные проекты для повышения туристской привлекательности региона.

«Мы стремимся грамотно использовать наши природно-климатические и рекреационные ресурсы, чтобы сохранять первозданность природы и создавать новые интересные турпродукты. В этом плане экотуризм является сегодня востребованным направлением. Приветствуем инициативы заповедника. Со своей стороны, готовы создавать необходимые условия для их развития с общей целью - повышение туристской привлекательности при сохранении экологического благополучия Адыгеи», - сказал Мурат Кумпилов.