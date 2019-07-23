2019-07-23T11:32:12+03:00
Происшествия

На Кубани отец посадил сына на цепь, чтобы увезти жену в роддом

Мальчик вырвался и прибежал в магазин за помощью
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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10-летнего Сашу отец посадил на цепь. Фото: полиция Белореченского района10-летнего Сашу отец посадил на цепь. Фото: полиция Белореченского района
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- Меня папка на цепь посадил, я вырвался и сбежал из дома, - рассказывал в продуктовом магазине 10-летний Саша Т.(имена изменены), куда он пришел за помощью.

На шее у мальчика висела толстая цепь, на такие обычно собак привязывают, и два замка. На ребенке – хорошие вещи – куртка, шорты, только очень грязные. А когда Саша рассказал, кто его папка – продавщицы в продуктовом заохали – это ж сын местного предпринимателя, у него еще свои магазины в Белореченском районе.

Дамы и вызвали полицию и спасателей – надо ж было снять с шеи ребенка цепь. Пока спасатели спиливали болгаркой «удавку», мальчишка рассказывал, как сбежал:

- Папка повез свою жену в роддом, она рожать начала. А меня отвел в сарай во дворе и привязал к ножке шкафа. Я нашел пилу в сарае, дотянулся до нее и распилил деревянную ножку и сбежал.

Мальчика прибежал в магазин и все рассказал продавцам. Фото: полиция Белореченского района

Мальчика прибежал в магазин и все рассказал продавцам. Фото: полиция Белореченского района

Саша Т. живет с отцом, мачехой и четырехлетним братиком. С его родной матерью отец развелся и по решению суда жить мальчик должен с батькой. В тот день, когда родной отец посадил сына на цепь, у его жены отошли воды. И он повез ее в роддом, захватив с собой младшего – четырехлетного сынишку. Только старшего почему-то с собой не взял, а приковал к стеллажу как собаку.

- Семья у Сашки хорошая, благополучная, отец магазины держит, мачеха вторым беременна, - рассказываю соседи мальчика в селе Великовечном Белореченского района. – В деньгах не нуждаются. Как отец вообще мог сына на цепь посадить?

- В настоящее время потерпевший находится в реабилитационном центре. В отношении его 46-летнего отца возбуждено уголовное по пункту «д» ч.2 ст.127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»), - сообщили «КП»-Кубань» в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. В ходе расследования будут тщательным образом изучены условия жизни и воспитания ребенка в данной семье. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела будут проверены возможно иные противоправные действия мужчины в отношении малолетнего. Расследование уголовного дела продолжается.

Как рассказал «КП» источник в полиции Краснодарского края, отец жаловался на допросе на сына.

- Говорит, ребенок он очень сложный, агрессивный и жестокий. Якобы он жестоко обращался со своим младшим братом, с животными, - говорит наш источник. – Вот этот мужик и не придумал ничего лучше, как привязать его на время, пока не вернется. Говорил, что никогда так раньше не делал.

А тем временем уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова взяла это дело под свой контроль.

А тем временем уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова взяла это дело под свой контроль.

Так что отцу теперь придется не только давать показания силовикам, но и пообщаться с психологом.

А тем временем уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова взяла это дело под свой контроль.

- Анна Кузнецова находится на связи с детским омбудсменом в Краснодарском крае относительно ситуации с 10-летним мальчиком, которого отец в наказание якобы посадил на цепь, - говорят в пресс-службе Уполномоченного при президенте РФ. - Официальные запросы с просьбой проверить информацию и принять необходимые процессуальные меры направлены следователям, а также в адрес заместителя главы муниципального образования по соцвопросам. Семья на учете как неблагополучная не состоит, родители мальчика официально находятся в разводе. В 2016 году судом принято решение об определении места жительства ребенка с отцом.А тем временем уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова взяла это дело под свой контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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