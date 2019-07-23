С начала лета по Крымскому мосту проехало более миллиона машин

Летом Крымский мост переживает пик своей популярности. Только с начала лета по нему проехало более миллиона машин, в том числе 14 тысяч автобусов и 115 тысяч грузовиков ! Суточный показатель интенсивности движения составляет 21 тысячи авто, что вдвое больше привычного весеннего графика.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/721798" frameborder="0"></iframe> С начала лета по Крымскому мосту проехали миллион автомобилей.

- Более 518 тысяч транспортных средств пересекли Керченский пролив по мосту в июне, это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В первый месяц лета крымский поток почти на 9% превысил таманский. С начала июля на полуостров по мосту проехало свыше 292 тысяч автомобилей, в сторону материка – более 245 тысяч, - сообщили «КП-Кубань» в инфоцентре «Крымский мост».

Арки Крымского моста Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

А рекорд был поставлен 15 июля, когда по мосту за сутки проехал 31 331 автомобиль.

Крымский мост был открыт для движения 16 мая 2018 года. С этого дня по нему проехало около шести миллионов машин. Специалисты говорят, что все работает в штатном режиме под контролем 100 сотрудников и 35 единиц техники.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

Дорожники напоминают, что пропускная способность дороги – 40 тысяч авто в сутки, максимальная разрешенная скорость – 90 км/ч. Остановки на мосту запрещены.