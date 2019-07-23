В Адыгее потерпел крушение вертолет: пилоту удалось выжить
В Адыгее близ аула Панахес Тахтамукайского района потерпел крушение вертолет сельхозавиации Ми-2. Инцидент произошел около 11 часов 23 июля. Пилоту чудом удалось выжить. 41-летнего мужчину с травмами доставили в больницу Энема. Следователи уже начали проверку.
Фото с места крушения Ми-2 в Адыгее
- В настоящее время следственная группа выехала на место происшествия для проведения осмотра места происшествия, опроса очевидцев и других проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили «КП-Кубань» в пресс-службе Южного следственного управление на транспорте СК.
Уточняется, что борт проводит авиационно-химические работы и принадлежал ООО «Трансхимавиасеверская».
Пилот находится в сознании, назначено обследование.
ИСТОЧНИК KP.RU