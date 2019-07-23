2019-07-23T15:35:43+03:00
Карта Кубани

В Адыгее открылся новый завод по производству сухих строительных смесей

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов совершил рабочую поездку в Майкопский район, где побывал на предприятии ООО «Планета ГИПС» и ознакомился с результатом реализации инвестиционного проекта по строительству завода по производству сухих строительных смесей
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Фото пресс-службы администрации республики АдыгеяФото пресс-службы администрации республики Адыгея
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В рабочей поездке Главу Адыгеи сопровождали руководитель Майкопского района Олег Топоров, зам. министра экономического развития и торговли Геннадий Митрофанов.

Председатель совета директоров ООО «Планета Гипс» Александр Колесников рассказал, что предприятие с 2008 года занимается переработкой гипсового камня в строительный гипс (алебастр). Сырье добывает ООО «Нерудстройком» в 30 км от предприятия.

Удобная инфраструктура, растущий спрос, действующие меры поддержки МСП в республике стали стимулом к расширению и созданию производства полного цикла.

В результате в мае завершилась реализация инвестиционного проекта по строительству завода по производству сухих строительных смесей. Он сопровождался в режиме одного окна, что позволило решить многие сложные вопросы, сообщил Александр Колесников и поблагодарил Главу Адыгеи за эффективно работающие инструменты поддержки МСП в регионе.

Со своей стороны предприятие строго выполнилo требования по соблюдению экологических норм. Новое производство оснащено самым современным высокотехнологичным оборудованием, обеспечено беспрецедентной системой защиты окружающей среды.

Вложения в инвестпроект составили 150 млн. рублей. Создано 27 рабочих мест. Всего же на предприятии работает 65 человек. Среднемесячная заработная плата - более 28 тыс. рублей.

Фото пресс-службы администрации республики Адыгея

Фото пресс-службы администрации республики Адыгея

Глава Адыгеи подчеркнул значимость развития экономики за счет инвестиционного потенциала местных предпринимателей. Реализация данного проекта является показателей эффективного управления и результатом использования инструментов поддержки, предлагаемых регионом.

«Еще одно преимущество предприятия – насыщение рынка товаром местного производства, создание здоровой конкурентной среды. Кроме того, с появлением новых предприятий решается ряд социальных вопросов – увеличение налогооблагаемой базы, создание новых рабочих мест, что влияет на улучшение благосостояния жителей республики», - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Открытие нового завода стало еще одним подтверждением результативности инвестиционной политики, реализации которой руководство Адыгеи уделяет самое пристальное внимание.

«Привлечение инвестиций в реальный сектор экономики – одно из ключевых направлений деятельности органов власти республики. За последние годы мы реформировали инвестзаконодательство, запустили механизм сопровождения проектов в режиме одного окна, создали Координационный совет по экономической политике. Принятые меры позволили существенно улучшить инвестиционный климат в регионе», - отметил Мурат Кумпилов.

В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ Республика Адыгея за последние годы значительно улучшила свою позицию, переместившись с 69-го места в 2016 году на 26-е в 2019 году.Рост объема инвестиций в основной капитал в Республике Адыгея за прошлый год составил 142,5 % к уровню 2017 года (31,6 млрд. рублей). По данному показателю (темпу роста) Адыгея заняла 1-е место среди субъектов Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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