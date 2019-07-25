Едем на море: как избежать курортной болезни

Отпуск - это маленькая жизнь! Ведь так долго мечтаешь об идеальном семейном путешествии, планируешь маршруты, чтобы успеть все-все - и на море с детьми накупаться, и достопримечательности посмотреть, и зарядиться энергией солнца и фруктов.

Но нет ничего страшнее для любого родителя, чем нездоровье малыша в отпуске. Если у ребенка температура, рвота или диарея, о счастливой спокойной жизни можно забыть. А причиной вашей разбитой вдребезги мечты очень часто становится коварный ротавирус, который будто специально караулил малышей, чтобы испортить долгожданный отпуск. Но не стоит паниковать заранее или прятать голову в песок, надеясь на авось. Специалисты уже давно изучили этого коварного врага курортников и даже нашли эффективное средство борьбы с ним.

Что такое ротавирусная инфекция

Первое правило на войне - знай своего врага. Ведь чтобы вовремя принять необходимые меры, нужно вовремя заметить симптомы.

Это инфекционное заболевание, вызванное ротавирусами. Чаще всего оно является причиной диареи у детей. Но заболеть им могут и взрослые. Зараженные ротавирусом люди испытывают кишечные колики, упадок сил, потерю аппетита, часто заболевание сопровождается повышением температуры тела и общей слабостью. В таком состоянии совсем не хочется веселиться и радоваться морю.

Как избежать болезни

Для этого не стоит забывать и о профилактике.

Помните, привитые малыши практически не подвержены ротавирусной инфекции. Но прививки следует делать в раннем возрасте. Начиная с пяти лет прививка становится практически бесполезной.

Не забывайте, что главный способ уберечься от этой напасти - тщательное соблюдение правил гигиены. Коварная инфекция не боится ни влажности, ни перепадов температуры. Поэтому ротавирус существует круглый год, но число заболевших возрастает в высокий сезон, когда все спешат на море.

Чтобы не подхватить инфекцию, не забывайте мыть руки. Внимательно следите за детьми, чтобы они не глотали морскую воду. Если нет возможности помыть руки после моря, используйте антибактериальные лосьоны или салфетки.

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Фрукты и овощи мойте кипяченой водой. Не покупайте еду на улице у сомнительных торговцев. Помните, ротавирус с большой вероятностью будет находиться в пище, которую не подвергали достаточной термической обработке. Внимательно выбирайте точки общепита, а если готовите самостоятельно, хорошенько проваривайте или прожаривайте блюда.

Кроме того, заразиться им можно от постельного белья, полотенец и даже морской воды, если купание происходит на «перенаселенных» пляжах и в закрытых бухтах. Постарайтесь по возможности выбирать места для купания с меньшим количеством людей. Если едете в отпуск с маленьким ребенком, нелишним будет прихватить с собой собственный комплект чистого постельного белья.

Что делать, если вас настиг ротавирус?

Возможно, эта беда никогда вас не коснется. Но чтобы отпуск не оказался безнадежно испорчен, будьте готовы и к худшему варианту. Упаковывая красивые наряды в чемодан, не забудьте и про аптечку с необходимыми лекарствами. Мы рекомендуем собрать ее до поездки, чтобы вам не пришлось тратить время на экстренную беготню по аптекам и, что немаловажно, увеличивать свои финансовые расходы, приобретая лекарства в курортных городах.

В вашей походной аптечке обязательно должен быть препарат «Нифуроксазид».

ФотоЗАО "ЭКОлаб"

Это эффективное средство против возбудителей ротавирусной инфекции, способное быстро остановить ее развитие и ликвидировать все неприятные симптомы. Суспензия от диареи обладает мощным антимикробным и противовирусным действием и не имеет побочных эффектов. Что особенно важно для родителей, «Нифуроксазид» разрешен к применению даже малышам с первого месяца жизни. Кстати, при необходимости воспользоваться препаратом могут даже беременные женщины и мамочки в период грудного вскармливания, но только после консультации с врачом.

Не забывайте укомплектовать аптечку и стандартным «набором экстремала» - чтобы было чем смазывать разбитые коленки и ссадины вашего сорванца. А чтобы ничего не упустить, мы подготовили для вас специальную памятку, которая поможет грамотно собрать аптечку.

Фото ЗАО "ЭКОлаб"

Воспользуйтесь этими рекомендациями, и тогда долгожданный отпуск запомнится вам ярким калейдоскопом увлекательных развлечений, а южные фото из путешествий будут согревать зимними вечерами. Отличного отпуска!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.