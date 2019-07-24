Вот это дружба: леопарда и тигренка выхаживает пес

За судьбой этих малышей следил весь Краснодарский край. Неделю назад рейсом Краснодар-Узбекистан двух двухмесячных леопардов и белого бенгальского тигренка собирался вывезти через зеленый коридор браконьер. На крох у него не было совершенно никаких документов, они были очень слабые и еле ходили. Пограничники забрали животных и доставили их в краснодарский Сафари-парк, а на мужчину, который собирался их вывезти – завели уголовное дело.

Когда ветеринарные врачи осмотрели малышей, в лапах у них нашли катетеры – через них крохам вводили успокоительное, чтобы животные не буянили в дороге.

- Малыши также были сильно истощены и обезвожены, - рассказала в зоопарке. – Мы приложили все усилия для скорейшего восстановления детенышей. И в итоге они остались у нас, где и будут теперь содержаться. Детенышам восстановили правильный рацион, после чего они стремительно идут на поправку.

Белый тигренок в краснодарском зоопарке уже освоился. Фото: Краснодарский Сафари-парк

Но кроме пилюль и микстур малышам необходимо было еще и отвлечься, найти друзей и отойти от пережитого стресса. И за здоровье двухмесячных леопардов и 2, 5 месячного тигренка взялся пес Гриша! Собака, между прочим, породистая - бернский зененнхунд. Именно псов этой породы используют как пастухов – они обычно охраняют овец от хищников. И Григорий тоже недавно поселился в зоопарке – псу три месяца и его подарили Сафари-парку.

Леопардик тоже освоился быстро. Фото: Краснодарский Сафари-парк

По правилам, все новые животные сначала находятся на карантине. Вольер, в котором поселили Гришу на время, находился как раз рядом с клеткой с леопардами и тигренком.

- Малыши, когда их привезли, плакали, а Гриша смотрела через сетку на них и тоже поскуливал, - рассказывает «КП»-Кубань» директор краснодарского Сафари-парка Марио Абурмаилех. – А когда крохи подходили ближе, Гриша начинал их вылизывать. И малыши успокаивались. Так мы и перевели пса в вольер к леопардам и тигренку. И они быстро подружились. Теперь Гриша активно старается развлекать своих новых друзей, веселить, учить. Друзья вместе спят, играют, а также едят из одной миски на перегонки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/721975" frameborder="0"></iframe> Тигренка и леопардов выхаживает пес.Видео: Краснодарский Сафари-парк

В Сафари-парке говорят, что такое смешанное содержание разных видов животных практикуют во многих зоопарках мира.

- Это приводит к значительному сокращению курса реабилитации животных, после сильного стресса, - пояснили в зоопарке.

Фото: Краснодарский Сафари-парк

Но только когда леопарды и тигренок подрастут, Гришу переселят из их вольера - все-таки они хищники. Но кто знает, может быть дружба окажется такой крепкой, что кошки будут жить с собакой душа в душу.

Кстати, а вот имена новым обитателям зоопарка еще не придумали.