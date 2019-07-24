«У дочери рак, и мы не смогли погасить ипотеку»: В Темрюке многодетная семья осталась без жилья

Семья Желтухиных сейчас потихоньку собирают свои вещи. Не хотят ждать, когда в их уютное некогда гнездышко заявятся люди в форме.

- Чтобы нас выгнали, как собак? – с грустью в голосе говорит 37-летняя Наталья.

О том, что потеряет единственное жилье, женщина никогда не думала. Но в жизни произошли непредвиденные обстоятельства, с которыми справиться оказалось не под силу.

- В февраль 2012 года, Когда у нас было двое детишек, мы взяли ипотеку как молодая семья на 15 лет. В общей сложности - 932 тысячи рублей. Ко всему прочему продали старое жилье за 650 тысяч, машину – за 150 тысяч, добавили материнский капитал и приобрели за 1,6 миллиона рублей небольшой дом в Темрюке. Это «вторичка» - 2 комнаты и кухня. Не шикарные хоромы, конечно, но нашей семье подходило. Ежемесячно выплачивали около 13 тысяч рублей, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Наталья Желтухина. – Проплатив один год, решили с мужем завести третьего ребенка. В 2013-м у нас родилась дочка Ангелина…

В этом доме семья жила семь лет.

В 2015-м, когда девочки исполнилось два года, врачи ошарашили семью страшным диагнозом. У малышки обнаружили рак почки.

- Лечение требовалось сложное и длительное. Мне пришлось уйти с работы, чтобы ухаживать за дочерью. Да и зарплаты, которую я получала, ни на что не хватало. Я сама медик по образованию. Работала старшей медсестрой, на руки давали 9800 рублей, - продолжает женщина. – Суммы на тот момент требовались, конечно, большие. Мы обращались за помощью в благотворительные фонды края. Искали по интернету и всем отправляли просьбу о помощи. Некоторые откликались, просили прислать документы – я отправляла всю медкарту дочери, но нам никто так и не перезвонил.

Чтобы побороть недуг Ангелины, Наталья и Максим продали все, что было возможно. Но осилить еще и ежемесячный платеж за дом, уже не могли. К тому моменту остаток долга был чуть меньше миллиона рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="516" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/722054" frameborder="0"></iframe> Ангелина во время лечения Видео: Наталья ЖЕЛТУХИНА.

- Мы просили банк сделать реструктуризацию кредита (изменение условий действующего кредитного договора для облегчения выплаты долга заемщикам, попавшим в трудную жизненную ситуацию - Авт.). Нам отказали по той причине, что ранее нам уже давали отсрочку, - говорит многодетная мама. - Дело в том, что до этого муж потерял работу. И пока он искал новое место, чтобы не затягивать с платежом, мы попросили банк провести реструктуризацию. Тогда нам на встречу пошли, но второй раз - уже нет.

Два года изнуряющего для ребенка лечения, химиотерапии не прошли даром. Состояние девочки улучшилось. До стадии ремиссии еще не дошла, но врачи видят заметный прогресс. Когда на горизонте, казалось, появилась белая полоса – Желтухиным пришло извещение в суд.

До стадии ремиссии Ангелина еще не дошла, но врачи видят заметный прогресс.

- Из-за того, что мы просрочили платеж на два года. В суде банк затребовал полное погашение кредита - 1 миллион 50 тысяч рублей (сумма долга и штрафы за просрочку) или же обратить взыскание на наш дом, - говорит Наталья Желтухина. - В суд Темрюка мы, естественно, принесли справки и выписки, чтобы объяснить, почему мы не смогли оплатить, но служитель Фемиды посчитал их незначительными, и встал на сторону банка. Апелляционный суд поддержал решение первой инстанции. Окончательный срок, когда мы должны выехать из дома, - в сентябре. Но мы уже собрали свои вещи и, наверное, будем перебираться в старенький дом моих родителей. Места там, конечно, мало, да и приводить его в порядок надо сначала, прежде, чем въезжать, но выбирать не приходится… У нас просто нет другого выхода.

После судов семья, окончательно отчаявшись, обратилась за помощью в администрацию района. Максим Желтухин хотел попасть на прием к главе.

- Но нам это не удалось. Девушка на проводе сказала, что помочь нам не могут, здесь вам, говорят, не благотворительная ассоциация, - вспоминает женщина. – Ничего нам, к сожалению, не подсказали.

«Комсомолке» в администрации муниципалитета сказали, что разговаривали с главой семейства вежливо, объяснили ему, что на данном этапе власти могут ему лишь предложить бесплатную юридическую помощь.

После того, как «КП» - Кубань» решила придать огласке эту историю, выяснилось, что помощь делом готовы в администрации Темрюка. Встретиться с семьей лично согласилась и.о. заместителя главы Темрюкского городского поселения, которая координирует работу по социальным и организационным вопросам Любовь Отставная.

- Она выслушала нашу историю. Выделить сумму для погашения долга администрация города не сможет, но Любовь Валерьевна пообещала нам оказать любую финансовую помощь в ремонте дома, куда мы собираемся переезжать. Например, если крыша протекает или проблемы с электричеством, то нам обещали подвезти все необходимые строительные материалы, оплатить работы мастеров, - добавляет Наталья. - Это огромная помощь для нас.

Кстати, после того, как Желтухины рассказали свою историю, на связь с семьей вышел краснодарский адвокат, который согласился помочь вернуть дом.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

КСТАТИ

Выселить могут даже детей

По словам Натальи, в доме прописаны 6-летняя Ангелина, 11-летняя Валерия и 16-летний Дмитрий, правда, пока не погашена полная сумма кредита, доли у детей нет.

В аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае говорят, что, к сожалению, такая практика есть, когда на единственное жилье семьи налагают взыскание. На основании решения суда из недвижимости, которая находится в ипотеке, может быть выселен как сам должник, так и члены его семьи, прописанные в доме. В том числе дети, сколько бы их ни было. В такой ситуации советуют еще раз обжаловать решение суда.

А в управлении семьи и детства администрации района сообщили, что с ситуацией семьи не знакомы, в суд их не привлекали, потому прокомментировать не готовы.