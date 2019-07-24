В Новороссийске семья отравилась дихлофосом

Глава семейства решил потравить дома тараканов. Купил для этого дихлофос в ближайшем хозмаге. Вещество, как велено было инструкцией, он развел водой и распылил в труднодоступных местах в квартире и лег спать. Так отрава распространилась по всему дому. Через полтора часа мужчине стало плохо: кружилась голова до потери сознания. Затем у его жены и 18-летней дочери начались рвота, головокружение и першение в горле. Поначалу люди думали, что это пройдет, но когда поняли, что сами по себе симптомы не исчезают, а даже усиливаются, под утро вызвали скорую.

- Почему-то семья обратилась сначала к друзьям, которые и вызвали медиков, - рассказали в пресс-службе горбольницы №1 Новороссийска. – Бригада скорой экстренно госпитализировала пациентов, им провели дезинтоксикацию в терапевтическом отделении. Сейчас все пострадавшие чувствуют себя хорошо.

По словам медиков, отравились граждане из-за мужчины, который неосторожно использовал отраву. Яд для насекомых вызывает у них паралич. Поэтому большинство признаков интоксикации и у людей связаны нервной системой, а тошнота с головокружением - всего лишь симптомы.

- Мы просим жителей города не использовать бытовые и химические средства не по назначению, внимательно читайте инструкцию, - сказали в пресс-службе горбольницы №1 Новороссийска.

Даже при попадании на кожу можно отравиться дихлофосом. В таком случае он впитывается медленнее, чем через дыхательные пути. Отраву лучше всего распылить утром перед уходом на работу. Обязательно нужно оставить открытыми окна для проветривания, чтобы к вечеру токсины улетучились.