2019-07-24T18:06:26+03:00
Общество

День ВМФ 2019 в Новороссийске: программа мероприятий, дата празднования

В День ВМФ 2019 на набережной Новороссийска пройдут гулянья
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Пресс-служба Южного военного округаФОТО: Пресс-служба Южного военного округа
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День ВМФ в 2019 году в Новороссийске отметят 28 июля. Это событие стало таким же традиционным, как операция «Бескозырка» или День Победы. В Новороссийске расположена военно-морская база, поэтому праздник отмечают не только служащие, но и те, кто гордится нашим флотом. «Комсомолка» узнала, как отметят День ВМФ в Новороссийске в 2019 году.

В этот раз отмечать праздник решили заранее, мероприятия начинаются с 25 июля. Для горожан организовали «Городской пикник» на площади у Морвокзала. С 12 до 22 часов там пройдет гастрономический фестиваль. В нем участвуют местные кафе и рестораны, которые продемонстрируют мастерство своих поваров.

День ВМФ в 2019 году в Новороссийске начнется в 09:00 с возложения венков и цветов к памятнику основателям города на Форумной площади. Затем начнется парад с участием военнослужащих Новороссийской военно-морской базы и ГМУ имени Ушакова.

- Морская часть парада начнется в 9:30 с трех залпов с крейсера-музея «Михаил Кутузов», - говорит начальник управления культуры администрации Новороссийска Вячеслав Матвейчук. – В Цемесской бухте покажут имитацию морского боя с освобождением судна от террористов и высадкой морского десанта на берег.

По данным пресс-службы Южного военного округа, в морском параде в День ВМФ в 2019 году в Новороссийске примут участие малый противолодочный корабль «Ейск», противодиверсионный катер «Курсант Кировец», катер связи «КСВ-67», рейдовые и десантные катера, буксиры и быстроходные лодки. Для гостей праздника будет организована выставка вооружения и военной техники Черноморского флота возле крейсера-музея «Михаил Кутузов».

ФОТО: Пресс-служба Южного военного округа

ФОТО: Пресс-служба Южного военного округа

Затем с 19:00 до 20:00 у морвокзала выступит оркестр Новороссийской военно-морской базы. С 20:00 до 20:30 там же пройдет театрализованное представление «Нептуния». Потом место на сцене займет ансамбль песни и пляски Южного военного округа из Ростова-на-Дону. В 22:00 горожане увидят фейерверк, а после запланирована дискотека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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