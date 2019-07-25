В Армавире 34-летняя женщина убежала из дома с женихом

Семья Илоны Казарян (имя изменено – Авт.) до сих пор не может прийти в себя. В ночь на 23 июля она тайком вышла из дома и не вернулась. Родители и младшая сестра Рита пытались до нее дозвониться, но та не брала трубку. Затем беглянка позвонила сестре и сказала, что уехала навсегда со своим парнем. Мол, мы сейчас отдыхаем на море, а потом он меня увезет жить за границу.

- Илона за свои 34 года ни разу не была замужем и никогда не имела отношений с мужчинами, - рассказывает ее родная младшая сестра Рита. – У нас в семье чтут традиции, мужчина должен посвататься и только тогда может с ней сыграть свадьбу. Было у нее пара женихов, но они нам не понравились. Но с июня кто-то ей стал промывать мозги в соцсетях, мол, ты мне нравишься, я тебя буду содержать, заберу жить за границу через 2 года и т.д. Это был 29-летний парень из Воркуты. Мне Илона рассказывала, что его зовут Кирилл. Мы считаем, что именно он в ночь на 23 июля тайком забрал мою сестру из нашей коммунальной «однушки». Мама очень переживает, из-за этого попала в больницу, отец от нее не отходит.

Родственники начали искать девушку, та вышла на связь в этот же день и сказала, что с ней все нормально, но домой она не собирается. Родная сестра обратилась в полицию, которые быстро нашли влюбленных на пляже в Туапсинском районе.

- Сестра только попросила собрать ее вещи, мол, возвращаться в родительский дом не будет и уедет со своим женихом, - продолжает Рита. – Мы договорились встретиться, чтобы передать вещи. И тут мне ее мужчина предложил тоже уехать, чтобы втроем типа вместе жить. Я, чтобы увидеть сестру и отговорить ее, согласилась на это. Мы должны были встретиться 24 июля вечером, но мне позвонил Кирилл и сказал, чтобы их не искали и не мешали им жить, иначе он напишет заявление в прокуратуру о преследовании. Илона даже не захотела навестить мать в больнице. Честно, нам уже не хочется ее возвращать, пусть делает, что хочет. Но не надо при этом ночью сбегать из дому.

В пресс-службе ГУ МВД «КП»-Кубань» сообщили, что заявление о пропаже Илоны зарегистрировали. Полицейским, которые разыскали и опросили беглянку, та пообещала вернуться домой после отдыха. Но, как говорится, обещать – это еще ничего не значит.