2019-07-25T08:07:09+03:00
Происшествия

В Армавире сбежал от конвоя опасный преступник

Идет розыск, возбуждено уголовное дело по статье «Побег»
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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На Кубани из-под конвоя сбежал опасный преступникНа Кубани из-под конвоя сбежал опасный преступник
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В Армавире поздним вечером 24 июля сбежал от конвоя опасный преступник без указательного пальца на правой руке. Это подследственный 38-летний Антон Санников, уроженец села Устье Сунтарского района Якутии, обвиняемый в тяжком преступлении.

- Побег совершен на обменном пункте - железнодорожной станции Армавир-2 между встречным караулом от СИЗО-2 и плановым караулом ГУ ФСИН по Краснодарскому краю «Краснодар-Адлер». Возбуждено уголовное дело по статье 313 УК РФ «Побег из-под стражи», - сообщили в региональном УФСИН.

В ведомстве сообщают, что создан оперативный штаб, идет спецоперация по розыску и задержанию преступника. На место выехал начальник УФСИН России по Краснодарскому краю.

Среди особых примет беглеца - рост 175 см, среднее телосложение, короткая стрижка с залысинами, на правой руке нет указательного пальца.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

Приметы сбежавшего преступника

Приметы сбежавшего преступника

Разыскивается Санников Антон Николаевич 15.11.1980 года рождения, уроженец с.Устье, Сунтарского района, Республики Саха (Якутия), совершивший побег на станции Армавир-2 поздним вечером 24 июля.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о его местонахождении, сообщить по телефонам 8(861) 253-70-10, 8(861) 219-99-18, конфиденциальность гарантирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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