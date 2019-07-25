В Армавире сбежал от конвоя опасный преступник

В Армавире поздним вечером 24 июля сбежал от конвоя опасный преступник без указательного пальца на правой руке. Это подследственный 38-летний Антон Санников, уроженец села Устье Сунтарского района Якутии, обвиняемый в тяжком преступлении.

- Побег совершен на обменном пункте - железнодорожной станции Армавир-2 между встречным караулом от СИЗО-2 и плановым караулом ГУ ФСИН по Краснодарскому краю «Краснодар-Адлер». Возбуждено уголовное дело по статье 313 УК РФ «Побег из-под стражи», - сообщили в региональном УФСИН.

В ведомстве сообщают, что создан оперативный штаб, идет спецоперация по розыску и задержанию преступника. На место выехал начальник УФСИН России по Краснодарскому краю.

Среди особых примет беглеца - рост 175 см, среднее телосложение, короткая стрижка с залысинами, на правой руке нет указательного пальца.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

Приметы сбежавшего преступника

Разыскивается Санников Антон Николаевич 15.11.1980 года рождения, уроженец с.Устье, Сунтарского района, Республики Саха (Якутия), совершивший побег на станции Армавир-2 поздним вечером 24 июля.

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