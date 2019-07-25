2019-07-25T11:48:31+03:00
Общество

«Столько урожая мы не собирали никогда»: Кубань поставила рекорд по сбору зерна

Как регион этого добился
Варвара ДЫМ
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Кубань собрала рекордный урожай зерновыхКубань собрала рекордный урожай зерновыхФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Последние шесть лет каждое лето Кубань ставила рекорды по сбору урожая зерновых. В 2014 году аграрии гордились 9, 1 миллионом тонн зерновых и зернобобовых, в 2015-ом цифра уже подбиралась к 10 миллионам, но этот рубеж перешагнули только в 2016. А этим летом новый рекорд – 11 млн 117 тысяч тонн зерна! Это, между прочим, на 700 тысяч тонн больше, чем собрали в прошлом году! И столько урожая житница России не собирала никогда!

- Этот рекорд – заслуга наших аграриев, - говорит губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. - Низкий поклон тем, кто работал в полях, чтобы обеспечить край и страну высококачественным зерном!

Урожайность зерна за последние шесть лет Фото: Ольга СУХОВА

Урожайность зерна за последние шесть летФото: Ольга СУХОВА

Причем Кубань поставила рекорд не только по количеству урожая, регион еще первым в стране завершил уборочную кампанию. И затяжные дожди не помешали аграриям работать в полях. Но и после сбора урожая техника не стоит на месте – дел у землепашцев полно! На Кубани работы на полях идут практически круглый год.

- Мы выводим на поля самые современные тракторы и комбайны, подключаем к работе ученых, создаем высокопродуктивные сорта, следим за качеством почвы, - объясняет рекорд кубанский губернатор. - В результате получили урожай пшеницы преимущественно 3-4-го класса – самого востребованного на сегодняшний день.

Семена пшеницы и ячменя кубанские сельхозпроизводители больше не закупают за границей. Весь материал свой, кубанской селекции. И это не обычные семена, а элитные. На то, чтобы вывести самые лучшие сорта пшеницы в крае каждый год выделяются приличные суммы. В этом году на эти цели направили свыше 100 млн рублей.

А уже на полях в этом году работали тысячи человек, свыше 7 тысяч зерноуборочных комбайнов.

Структура сева

Структура сева

- Заготовительную деятельность в Краснодарском крае осуществляет 45 хлебоприемных предприятий общей мощностью для единовременного хранения 4,3 млн. тонн зерна, ещё порядка 8,9 млн. тонн зерна способны принять на хранение почти две тысячи миниэлеваторов и хлебоприемных пунктов принадлежащих сельхозтоваропроизводителям края, - рассказали «КП»-Кубань» в министерстве сельского хозяйства Краснодарского края.

Кубанское зерно поставляется не только в разные города России - доля Краснодарского края в общероссийском объёме зерновых культур – 11,2%, в ЮФО – 44,5%. Его закупают 80 стран мира. И это самый главный экспортный продукт региона. Так что уже через пять лет в крае планируют получать с АПК 3, 8 млрд долларов за счет экспорта продукции

ИСТОЧНИК KP.RU

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