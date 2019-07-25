В Армавире на девушку напал мужчина, похожий на сбежавшего из-под конвоя обвиняемого в убийстве

Вечером 24 июля, точнее в 23:00, Антон Санников сбежал от конвоя. ЧП случилось на обменном пункте ж\д станции Армавир-2 между караулом от СИЗО-2 и плановым караулом УФСИН края «Краснодар-Адлер». Возбудили уголовное дело по статье «Побег из-под стражи». Сейчас обвиняемый в федеральном розыске. В СИЗО же 38-летний мужчина оказался после того, как его задержали по обвинению в убийстве родного брата. Буквально через полчаса (когда еще не было оповещено о побеге опасного обвиняемого), в одном из городских пабликов появился пост от некой девушки. Она рассказала, что на нее только что напал неизвестный мужчина. И описала его насколько смогла.

- Буквально только что по пути домой в микрорайоне Кирпичный, на меня напал мужчина, я успела закричать, - поделилась девушка. - Он повалил меня на землю, закрыл рот и сказал, чтобы я делала, что он скажет, потом отпустит меня. Повезло, что услышали люди возле дома, где все случилось. Они спугнули его. Недавно видели мужчину по похожим приметам в общаге на Кропоткина, 103, он тоже пытался напасть на девушку. Рост примерно 178-180, лысый, крупного телосложения.

У обвиняемого в жестоком убийстве нет одного пальца\ФОТО: пресс-служба СУ СКР края.

В пресс-службе ГУ МВД края сообщили, что заявлений о нападении на улице Армавира не поступало. Обвиняемого в жестоком убийстве продолжают искать.

- Сбежал уроженец села Устье Сунтарского района Якутии, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. - Создан оперативный штаб, идет спецоперация по розыску и задержанию беглеца. На место выехал начальник УФСИН России по Краснодарскому краю. Среди особых примет разыскиваемого - рост 175 см, среднее телосложение, короткая стрижка с залысинами, на правой руке нет указательного пальца.

Мужчину объявили в розыск\ФОТО: пресс-служба СУ СКР края.

Разыскивается Санников Антон Николаевич, 15.11.1980 года рождения, уроженец с.Устье, Сунтарского района, Республики Саха (Якутия), совершивший побег на станции Армавир-2 поздним вечером 24 июля.

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