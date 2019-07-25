2019-07-25T14:30:44+03:00
Происшествия

В Армавире на девушку напал мужчина, похожий на сбежавшего из-под конвоя обвиняемого в убийстве

Прохожая опознала в нападавшем Антона Санникова
Андрей ГОРЕЛОВ
Поделиться:
ФОТО: пресс-служба СУ СКР края.ФОТО: пресс-служба СУ СКР края.
Изменить размер текста:

Вечером 24 июля, точнее в 23:00, Антон Санников сбежал от конвоя. ЧП случилось на обменном пункте ж\д станции Армавир-2 между караулом от СИЗО-2 и плановым караулом УФСИН края «Краснодар-Адлер». Возбудили уголовное дело по статье «Побег из-под стражи». Сейчас обвиняемый в федеральном розыске. В СИЗО же 38-летний мужчина оказался после того, как его задержали по обвинению в убийстве родного брата. Буквально через полчаса (когда еще не было оповещено о побеге опасного обвиняемого), в одном из городских пабликов появился пост от некой девушки. Она рассказала, что на нее только что напал неизвестный мужчина. И описала его насколько смогла.

- Буквально только что по пути домой в микрорайоне Кирпичный, на меня напал мужчина, я успела закричать, - поделилась девушка. - Он повалил меня на землю, закрыл рот и сказал, чтобы я делала, что он скажет, потом отпустит меня. Повезло, что услышали люди возле дома, где все случилось. Они спугнули его. Недавно видели мужчину по похожим приметам в общаге на Кропоткина, 103, он тоже пытался напасть на девушку. Рост примерно 178-180, лысый, крупного телосложения.

У обвиняемого в жестоком убийстве нет одного пальца\ФОТО: пресс-служба СУ СКР края.

У обвиняемого в жестоком убийстве нет одного пальца\ФОТО: пресс-служба СУ СКР края.

В пресс-службе ГУ МВД края сообщили, что заявлений о нападении на улице Армавира не поступало. Обвиняемого в жестоком убийстве продолжают искать.

- Сбежал уроженец села Устье Сунтарского района Якутии, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. - Создан оперативный штаб, идет спецоперация по розыску и задержанию беглеца. На место выехал начальник УФСИН России по Краснодарскому краю. Среди особых примет разыскиваемого - рост 175 см, среднее телосложение, короткая стрижка с залысинами, на правой руке нет указательного пальца.

Мужчину объявили в розыск\ФОТО: пресс-служба СУ СКР края.

Мужчину объявили в розыск\ФОТО: пресс-служба СУ СКР края.

Разыскивается Санников Антон Николаевич, 15.11.1980 года рождения, уроженец с.Устье, Сунтарского района, Республики Саха (Якутия), совершивший побег на станции Армавир-2 поздним вечером 24 июля.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о его местонахождении, сообщить по телефонам: 8(861) 253-70-10, 8(861) 219-99-18, конфиденциальность гарантирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «На Кубани из-под стражи сбежал обвиняемый в жестоком убийстве»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Краснодаре из-за дождя обрушилась стена частного дома
В Анапе запретили купаться
Следователи рассказали детали преступления, за которое обвиняется бежавший из-под конвоя в Армавире
На Кубани рыбака покусали осы, которые гнездились в прокатной лодке
На Кубани трое парней изнасиловали пенсионерку
Бежавшего из-под ареста Антона Санникова ищут в Ростовской области
В Краснодаре эвакуировали OZ МОЛЛ из-за срабатывания пожарной сигнализации
В Геленджике туристы застряли в горах
На Кубани мужчину приговорили к 8,6 годам колонии за избиение парня и убийство его дяди
В Сочи пройдут 12 бесплатных концертов звезд. На сцену выйдут Билан, Лепс, Лобода и другие
Артисты Большого театра дадут мастер-класс юным танцорам в «Орленке»
Французский полузащитник Реми Кабелля переходит в ФК «Краснодар»
«ЮгСтройИнвест» принял участие в конференции от «Сбербанка», прошедшей в Краснодаре
Пенсионерку, попавшую в СИЗО после оскорбления кубанского чиновника, освободили из-под стражи
В Сочи из-за ливня из берегов вышла река и подтопила дворы
В Сочи на месте памятника архитектуры построят элитное жилье
В Краснодаре сгорел пассажирский автобус
На Кубани продолжается уборка бахчевых культур
В Крымском районе руководителя предприятия будут судить за эклогическое преступление
В Армавире взяткодателя оштрафовали на 1 млн рублей
Более 1,5 тысяч пожилых кубанцев пройдут профобучение в этом году
В Краснодаре обсудили благоустройство нового парка в Комсомольском микрорайоне
На Кубани продолжаются работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Кубанские застройщики уже открыли в банках почти 30 эскроу-счетов
Полиция задержала бизнесмена, который насиловал свою 13-летнюю падчерицу
В районе Старокубанского кольца в Краснодаре уменьшились пробки