На Кубань надвигается очередное похолодание

Погода этим летом сильно подпортила сезон и отдыхающим, и отельерам.

- Ну что это такое: что ни день, то дождь, - жалуется «КП» - Кубань» на отсутствие устойчивой жары владелец гостевых домов в Дивноморском, что под Геленджиком. Заселение могло быть уже 100-процентным, но все портит погода.

Действительно, в краснодарском отделении Росгидрометцентра сообщают, что за воскресный день, 21 июля, на Кубани выпала трехмесячная норма осадков. И на этих проказах Небесная канцелярия не остановится. Но просчитать, сколько еще выльется воды с неба, невозможно. По крайней мере, на региональном уровне.

- Дожди продолжатся, - говорит «КП» - Кубань» замначальника ведомства Андрей Бондарь. - Но это абсолютно не говорит о том, что июль у нас аномальный. Мы уже десять лет наблюдаем последствия глобального изменения климата. Это как раз тот самый случай.

Синоптик рассказал, что прогноз, которым пугают жителей Москвы и других районов страны, актуален и для нас.

- Похолодание - это понятие относительное, конечно. Если в Москве обещают чуть ли не минусовые значения и снегопад, то у нас, конечно, такое невозможно. На юге температура максимально понизится до +24 градусов, - говорит Андрей Бондарь. - Но вряд ли такие значения можно назвать некомфортными.

Бояться туристам нечего, уверен метеоролог. Разве что перспективы купаться не только в море, но и под дождем.