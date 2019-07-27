2019-07-27T12:47:30+03:00
Спорт

Краснодар - Сочи 27 июля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 3 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Футбол, матч Краснодар - Сочи 27 июля 2019. Смотреть онлайн, прямая трансляция. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 3 тура РПЛ
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Магомед-Шапи Сулейманов Фото: Андрей Шрамко/ФК "Краснодар"Магомед-Шапи Сулейманов Фото: Андрей Шрамко/ФК "Краснодар"
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«Краснодар» - «Сочи», дерби Краснодарского края – самая необычная афиша третьего тура РПЛ. Именно этой встречей «быки» открывают сезон на домашнем стадионе. Матч Краснодар - Сочи состоится 27 июля и начнется в 19:00 по московскому времени.

В Краснодаре скучали по большому футболу и скупали абонементы. А их впервые продано более 13 тысяч! На днях «горожане» узнали, что сыграют с «Порту» в третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов и совершили самую большую покупку в истории – команду усилит француз Реми Кабелля. Но сегодня им предстоит обыграть непростого новичка из соседнего Сочи.

«Барсы» на старте уступили «Спартаку» и «Зениту», но показали, что способны биться с любым соперником и не намерены искать оправданий, ссылаясь на скомканное межсезонье, несыгранность, тяжелый календарь или предвзятость судей. Тем интереснее!

«КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Краснодар - Сочи 27 июля 2019.

Статистика личных встреч Краснодар - Сочи 27 июля 2019

Сегодняшняя встреча станет первой в истории противостояния соперников.

Прогнозы букмекеров на матч Краснодар - Сочи 27 июля 2019

Букмекеры однозначно называют фаворитом «Краснодар». Коэффициент на победу хозяев - 1.45, на ничью – 4.65, а в случае победы «Сочи» ставку можно увеличить в 7 раз.

Прогноз на матч Краснодар - Сочи 27 июля 2019

«Краснодар» уверенно выиграет в первом домашнем матче сезона.

Где смотреть онлайн матч Краснодар - Сочи 27 июля 2019

Прямую видеотрансляцию матча Краснодар - Сочи можно посмотреть 27 июля, она начнется в 18:45 по московскому времени на канале Матч Премьер.

Трансляция матча Краснодар - Сочи 27 июля 2019

За текстовой трансляцией матча Краснодар - Сочи 27 июля 2019 можно следить на сайте kp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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