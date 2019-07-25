«Для женщины самое страшное – лишиться локонов»: телеведущая, оставшаяся без ноги, в прямом эфире сбрила волосы после химиотерапии

Краснодарская телеведущая Мария Киреева уже несколько лет борется с тяжелым недугом – саркомой. Из-за раковой опухоли она лишилась ноги и после длительного курса химиотерапии и лечения, болезнь перестала прогрессировать, наступила ремиссия. Девушка не закрылась дома, не стала скрывать свои ноги под длинными юбками и широкими штанами. А наоборот, стала выставлять напоказ свой протез. И на всех своих джинсах обрезала правую штанину. Чтобы показать своим примером, что ампутация – не приговор. И даже вышла на подиум Недели моды в Москве.

Мария на неделе моды в Москве. Фото: архив Марии Киреевой

У Марии современный бионический протез, который она еще и разрисовала. Девушка устроилась на работу на местное ТВ, где ведет собственную программу. Рассказывает о таких же, как она, людях, которые прошли через тяжелые испытания в жизнь, но которые не сломились.

Казалось, у нее есть все – любимая работа, любящий муж и чудесные двое детей. Вот только недавнее обследование в ростовской клинике (онкобольные, чей недуг находится в стадии ремиссии, должны несколько раз в год проходить врачей) показало – болезнь снова проснулась.

Мария в ростовской клинике сразу же после курса химиотерапии. Фото: архив Марии Киреевой

Мария Киреева снова легла под капельницы, прошла несколько курсов химиотерапии. О том, как она в очередной раз борется с недугом, телеведущая рассказывает в прямом эфире у себя в соцсетях.

После ударной дозы химиотерапии у девушки начали выпадать волосы. Но она не пошла покупать парик, а решила быть такой, какая есть.

- Примерно на 15-17 сутки после химиотерапии происходит отслаивание волос. Это потеря для женщины. Большая. Волосы украшают нас. Разве не так? И плюс у меня сложился определенный образ… Теперь лысая голова и протез - еще больше недоумений будет в глазах людей. Лысой я взорву всем мозг. Но н приемлю ни парики, ни платки. Я за естественность. И плюс, люди должны видеть, что онкобольные существуют, что они не прокаженные, и что можно жить нормальной жизнью. Это моя социальная позиция. Я не буду прятаться по углам, - написала у себя в Фейсбуке Мария Киреева.

И в прямом эфире Мария Киреева побрилась под ноль.

- Волосы уже начали лезть сильно, - говорит на видео девушка и снимает с головы целые локоны.

Когда парикмахер брила Машу, девушка улыбалась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/722293" frameborder="0"></iframe> Мария Киреева сбривает волосы после курса химиотерапии.Видео: facebook.com/maruta.kireeva

Несмотря ни на что, Маша всегда улыбается. Фото: архив Марии Киреевой

- Надеюсь, волосы отрастут еще гуще! А пока зрители будут видеть меня в телевизоре лысой, - сказала Маша и предстала перед своими подписчиками в новом образе.

И правда, волосы ведь отрастут! Главное, чтобы Маша была здорова!

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Ролики со своими героями Маша Киреева выкладывает у себя в Фейсбуке. А недавно поделилась видео, как она купается в море.

- Меня многие спрашивают, как я купаюсь – с протезом или без, - написала у себя на страничке Мария и поделилась роликом об этом. На нем девушка плещется море и позирует у скал без электронной ноги (читайте далее)