«Для женщины самое страшное – лишиться локонов»: телеведущая, оставшаяся без ноги, в прямом эфире сбрила волосы после химиотерапии
Краснодарская телеведущая Мария Киреева уже несколько лет борется с тяжелым недугом – саркомой. Из-за раковой опухоли она лишилась ноги и после длительного курса химиотерапии и лечения, болезнь перестала прогрессировать, наступила ремиссия. Девушка не закрылась дома, не стала скрывать свои ноги под длинными юбками и широкими штанами. А наоборот, стала выставлять напоказ свой протез. И на всех своих джинсах обрезала правую штанину. Чтобы показать своим примером, что ампутация – не приговор. И даже вышла на подиум Недели моды в Москве.
Мария на неделе моды в Москве. Фото: архив Марии Киреевой
У Марии современный бионический протез, который она еще и разрисовала. Девушка устроилась на работу на местное ТВ, где ведет собственную программу. Рассказывает о таких же, как она, людях, которые прошли через тяжелые испытания в жизнь, но которые не сломились.
Казалось, у нее есть все – любимая работа, любящий муж и чудесные двое детей. Вот только недавнее обследование в ростовской клинике (онкобольные, чей недуг находится в стадии ремиссии, должны несколько раз в год проходить врачей) показало – болезнь снова проснулась.
Мария в ростовской клинике сразу же после курса химиотерапии. Фото: архив Марии Киреевой
Мария Киреева снова легла под капельницы, прошла несколько курсов химиотерапии. О том, как она в очередной раз борется с недугом, телеведущая рассказывает в прямом эфире у себя в соцсетях.
После ударной дозы химиотерапии у девушки начали выпадать волосы. Но она не пошла покупать парик, а решила быть такой, какая есть.
- Примерно на 15-17 сутки после химиотерапии происходит отслаивание волос. Это потеря для женщины. Большая. Волосы украшают нас. Разве не так? И плюс у меня сложился определенный образ… Теперь лысая голова и протез - еще больше недоумений будет в глазах людей. Лысой я взорву всем мозг. Но н приемлю ни парики, ни платки. Я за естественность. И плюс, люди должны видеть, что онкобольные существуют, что они не прокаженные, и что можно жить нормальной жизнью. Это моя социальная позиция. Я не буду прятаться по углам, - написала у себя в Фейсбуке Мария Киреева.
И в прямом эфире Мария Киреева побрилась под ноль.
- Волосы уже начали лезть сильно, - говорит на видео девушка и снимает с головы целые локоны.
Когда парикмахер брила Машу, девушка улыбалась.
Мария Киреева сбривает волосы после курса химиотерапии.Видео: facebook.com/maruta.kireeva
Несмотря ни на что, Маша всегда улыбается. Фото: архив Марии Киреевой
- Надеюсь, волосы отрастут еще гуще! А пока зрители будут видеть меня в телевизоре лысой, - сказала Маша и предстала перед своими подписчиками в новом образе.
И правда, волосы ведь отрастут! Главное, чтобы Маша была здорова!
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Ролики со своими героями Маша Киреева выкладывает у себя в Фейсбуке. А недавно поделилась видео, как она купается в море.
- Меня многие спрашивают, как я купаюсь – с протезом или без, - написала у себя на страничке Мария и поделилась роликом об этом. На нем девушка плещется море и позирует у скал без электронной ноги (читайте далее)
ИСТОЧНИК KP.RU