Новая Renault Arkana: удовольствие и комфорт от 999 000 рублей!

Эффектное шоу, посвященное презентации новинки от компании Renault, состоялось в салоне компании «Автомир» на Ростовском шоссе, 22б. Стоит отметить, что краснодарцам и гостям Кубани выпала честь одними из первых в России лично познакомиться с прорывной моделью французского бренда.

Гости с нетерпением ждали торжественного момента первой встречи, не сводя глаз с нескольких новеньких авто, скрытых чехлами. Организаторы подготовили яркую и зрелищную презентацию модели, целью которой было подчеркнуть преимущества новой модели перед «одноклассниками»: Renault Arkana - уникальный автомобиль на нашем рынке, который обладает преимуществами кроссовера и яркой, притягивающей взгляд внешностью «купе».

«Автомир» подготовил гостям множество активностей от партнеров презентации: страховой компании «ВСК», лизинговой - «Балтийский лизинг», интернет-компании «Авто.ру», страховой компании «Zetta» и отечественного производителя автоаксессуаров, компании «Rival». Известный в городе ведущий Андрей Трегубов не давал заскучать гостям, предлагал каждому из них блеснуть интеллектом, отгадывая хитроумные задания викторин и конкурсов. Победители радовались вдвойне - ведь помимо звания самого умного они получали приятные призы. Нешуточная баталия разыгралась среди дам - по заданию шоумена самые красивые девушки сражались за звание «Королевы селфи».

Отдельно от основной сцены работала креативная фотозона: во время мероприятия желающие могли взять уроки мастерства у профессионального диджея и сделать яркие фотографии на фоне огромного, три на три метра, светодиодного экрана. Но, конечно, центром притяжения восхищенных гостей по-прежнему оставалась новая Renault Arkana.

Девиз коммуникации Renault Arkana - «А в чем твоя сила?» выбран не случайно. В этой принципиально новой модели класса С собраны инновационные и функциональные конструкторские решения. Стоит отметить, что под модель разрабатывалась новая платформа, в которой более половины новых элементов. Остальные - надежные, проверенные временем и не потерявшие актуальности конструкции и узлы. Главные обновления коснулись двигателя, коробки, подвески автомобиля.

Эксперты уже успели протестировать авто в разных режимах, на разнообразных дорожных покрытиях и машина превосходно.

- Самое главное достоинство этой модели - надежность работы в любых режимах. Город или выезд на природу, динамичная езда или «толкание» в пробках - Arkana видится мне лучшим выбором в своем сегменте. На внедорожном тест-драйве в Сочи, который нам организовал импортер, я убедился, что новая машина не подведет в любой ситуации. Полный привод, турбированный двигатель, клиренс в 20 см, аудиосистема от Bose, диодные фары - этот автомобиль ждет прекрасное будущее на рынке. А цена от 999 000 рублей - это очень привлекательная цена для такого автомобиля! - рассказывает директор ТСК «Автомир Краснодар» Николай Суляев.

По единодушному мнению и экспертов, и гостей мероприятия, новая Renault Arkana точно не затеряется в потоке, благодаря стильному, выразительному дизайну, который придется по вкусу современным мужчинам и уверенным в себе дамам. Этой моделью компания Renault буквально врывается в аудиторию современных молодых людей, открытых новому городских жителей.

Так, Renault Arkana имеет изюминку, которой нет у многих авто премиум-класса. В ее «торпеду» интегрирован большой мультимедийный дисплей размером 8 дюймов, который поддерживает все возможные форматы смартфона. Подключившись к системе EASY LINK, пилоту не нужно ничего настраивать - система активируется автоматически, дублируя на экране привычный мобильный интерфейс. Там будут доступны все приложения телефона автомобилиста, поэтому не нужно брать в руки смартфон во время движения. Системой можно управлять и с помощью голосовых помощников: Сири и Алиса. Благодаря EASY LINK у новой Renault Arkana исключен дефект многих заводских навигаторов, которые иногда работают неэффективно, когда не могут найти точный адрес, не показывают пробки, потому что их нужно постоянно обновлять.

…Музыкальное автошоу завершилось, но первые ласточки Renault Arkana уже начали покорять километры кубанских дорог. За вечер презентации было продано пять новых автомобилей. По признанию одного из гостей его настолько впечатлили технические качества машины, что он решил сдать своего старого «немца» и стать обладателем новенькой модели от Renault. Автолюбитель нисколько не жалеет о своем решении - помимо значительной экономии на деталях и техобслуживании, новенький авто поможет сэкономить и на топливе. Ведь конструкторы предусмотрели еще один весомый для водителей бонус - совсем небольшой расход 95 бензина - 6,9 литра в смешанном цикле на 100 километров. А значит, теперь ничто не помешает обладателям революционной Renault Arkana спешить навстречу новым возможностям по дорогам любой протяженности и качества.

Партнеры презентации:

Страховая компания «ВСК»;

Лизинговая компания «Балтийский лизинг»;

Интернет-компания «Авто.ру»;

Страховая компания «Zetta»;

Компания«Rival», производитель автоаксессуаров.