2019-07-26T11:37:26+03:00
Общество

В Краснодаре впервые судебный спор решил медиатор

Теперь можно не судиться, а договориться
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Теперь можно договоритьсяТеперь можно договоритьсяФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Услугами медиаторов – это такие специально обученные люди, которые решают споры не в зале суда, а договариваясь с обеими сторонами, вовсю пользуются жители Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других российских городов. В Краснодаре же бизнесмены и юридические лица все споры предпочитали решать по старинке - в судебном заседании.

Но теперь и на Кубани можно воспользоваться услугами третьих лиц – медиаторов. Их еще называют примирителями, которые помогают разрешить имеющийся конфликт вне зала суда.

Первое дело, которое помог решить медиатор, разрешилось в Краснодаре. Хотя изначально иск все-таки поступил в Арбитражный суд края.

Индивидуальный предприниматель Елена Никишева, которая занимается поставками средств защиты растений, обратилась в арбитраж с иском к ООО «Авангард-М». Предприятие взяло у нее товар, но не оплатило его в положенный срок, да и пеня успела набежать. В итоге задолженность составила чуть больше четырех миллионов рублей.

- Истец, и ответчик попросили отложить судебное заседание в связи с проведением процедуры медиации, - рассказали «КП»-Кубань» в Арбитражном суде Краснодарского края. – А потом истец вообще отказался от исковых требований.

Дело это в итоге разрешила краснодарский медиатор Елена Ксенофонтова.

- Я не буду рассказывать, каким образом и как стороны договорились – это не подлежит разглашению, - рассказала «КП»-Кубань» Елена Ксенофонтова. – Но при помощи меня, как медиатора, они пришли к мировому соглашению. Причем обе стороны добровольно в судебном процессе заявили ходатайство о проведении процедуры медиации, расходы на медиатора распределили поровну, так как он является независимым и беспристрастным лицом в переговорах. В результате между сторонами было подписано медиативное соглашение, которое было принято судом. Но самое главное, разрешен конфликт в целом! И у предпринимателей появилась возможность спокойно работать, а не тратить деньги и время на судебные процессы.

Как говорят медиаторы, развитие подобной практики может снизить нагрузку на судей, стать действенным механизмом внесудебного урегулирования споров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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