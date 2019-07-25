Прокурор извинится за уголовное преследование поэта, якобы оскорбившего атеистов
И прокурор, и апелляционная инстанция встала на сторону поэта Максима Дроздова, которого в октябре 2017 года обвинили в оскорблении чувств... атеистов. После нескольких допросов и месяцев нервотрепки 40-летнему мужчине вручили документ о прекращении уголовного дела - на памфлет неверующие обидеться не могли, потому что уголовное законодательство не включило для них такую возможность. Но реабилитировать Максима Дроздова следственные органы и прокуратура Прикубанского округа Краснодара, где расследовалось его дело, отказались.
- Мы подали жалобу в суд, - рассказывает «КП» - Кубань» адвокат поэта Алексей Аванесян. - Но первая инстанция отказала в ее удовлетворении. Тогда она была подана в краевую инстанцию. И такое право - требовать извинений от органов предварительного следствия и прокуратуры - Максиму Дроздову вернули.
Впрочем, как именно в прокуратуре Прикубанского округа принесут извинения поэту, адвокат пока не знает.
Напомним, следователи возбудили уголовное дело по статье УК «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и даже проконсультировались с экспертами-лингвистами.
- Согласно выводам проведенного лингвистического исследования опубликованный Дроздовым текст содержал высказывания, в которых негативно оценивается определенная группа лиц, исходя из их отношения к религии. Смысловое понимание их призывает к враждебным действиям против них. Факт размещения был выявлен оперативными сотрудниками ГУВД России по краю, - сообщали «КП» - Кубань» в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.
Однако позже дело прекратили за отсутствием состава преступления.
БЫЛ СЛУЧАЙ
В марте прошлого года реабилитации и извинений от правоохранительных органов добился известный в Майкопе эколог Валерий Бриних. В августе 2017 года Майкопский городской суд прекратил за отсутствием состава преступления уголовное дело об экстремизме в отношении него. Ему разъяснили право на реабилитацию, но получил извинения он только спустя год.
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ИСТОЧНИК KP.RU