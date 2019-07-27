2019-07-27T12:42:50+03:00
Происшествия

За беглого арестанта, обвиняемого в убийстве родного брата, объявили вознаграждение

38-летнего Антона Санникова ищут уже в трех соседних с Кубанью регионах [ориентировка]
Евгения ОСТРАЯ
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Антон Санников, 2018 год. Фото: СУСК РФ по Краснодарскому краюАнтон Санников, 2018 год. Фото: СУСК РФ по Краснодарскому краю
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В Краснодарском крае, на Ставрополье и в Ростовской области ищут беглого арестанта 38-летнего Антона Санникова. Он удрал от конвоя поздним вечером, 24 июля, на железнодорожной станции в Армавире. Дорогу подозреваемый в жутком убийстве родного брата изучил давно. В изоляторе он находился с декабря прошлого года. На третьи сутки поисков правоохранители объявили денежное вознаграждение.

- За помощь в поимке опасного подозреваемого Санникова Антона Николаевича гарантируется вознаграждение, - объявили в УФСИН по Краснодарскому краю.

Напомним, старшего в семье Санниковых, 48-летнего Вадима, искали несколько месяцев. Ориентировки на пропавшего без вести висели по всему Сочи.

- 13 декабря 2018 года он выехал из своего дома на улице Профсоюзной в Хостингском районе Сочи на автомобиле "Мазда Бонго" и домой не вернулся, - гласило сообщение на официальном сайте следкома, датированное декабрем прошлого года.

Позже оперативники нашли его машину в овраге у Сухумского шоссе, присыпанную ветками. В тот же день родственникам стало понятно, что с Вадимом случилось что-то страшное. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Ориентировка на беглеца

Ориентировка на беглеца

Вскоре удалось выйти на тех, кто последним видел Вадима живым. Они рассказали правоохранителям, что мужчина убит, а тело его закопано на территории сочинского санатория «Дубовая роща».

- Тело было найдено, но обезглавленное. Потребовалась экспертиза, чтобы определить, кому оно принадлежит, - говорят следователи.

В тот же день по подозрению в убийстве был задержан родной младший брат убитого - Антон. Выяснилось, что разобраться с родственником он планировал давно. Братья никогда особо не ладили. Но ко всему прочему после переезда младшего из столицы стали конкурировать на рынке продажи горюче-смазочных материалов. Тогда отношения расстроились совсем.

Готовясь к убийству брата, младшенький привлек еще двоих 28-летних мужчин. Они-то, похоже, и сдали Антона властям.

- Соучастники изучили график работы и маршрут передвижения. 13 декабря 2018 года они, дождавшись, когда мужчина вернется домой, завели его в хозяйственную постройку недалеко от дома. Там один из подозреваемых стал душить потерпевшего, а младший брат нанес мужчине не менее одного удара молотком по голове, после чего остальные продолжили его душить, - рассказали подробности в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В его собственной машине они вывезли уже безжизненное тело мужчины в лесополосу. А чтобы опознать его было невозможно, брат отрубил Вадиму голову.

Все участники жуткой расправы были арестованы. Но вчера, 24 июля, главному подозреваемому Антону Санникову удалось бежать.

- Опасный обвиняемый объявлен в розыск, - разослали ориентировку на него правоохранители. - Разыскивается Санников Антон Николаевич 15.11.1980 года рождения, уроженец с.Устье, Сунтарского района, Республики Саха (Якутия), совершивший побег на станции Армавир-2 поздним вечером 24 июля.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о его местонахождении, сообщить по телефонам 8(861) 253-70-10, 8(861) 219-99-18, конфиденциальность гарантирована.

МЕЖДУ ТЕМ

Следователи рассказали детали преступления, за которое обвиняется бежавший из-под конвоя в Армавире

Помимо организации убийства родного брата Антону Санникову вменяется еще ряд преступлений (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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