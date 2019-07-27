Обзор матча Краснодар - Сочи 27 июля 2019 – 3:0. Счет, голы, статистика игроков

«Краснодар» разгромил «Сочи» в первом домашнем матче сезона – 3:0. В первом тайме дублем отметился Иван Игнатьев.

Во втором тайме дебютировал Маркус Берг. «Сочи» доигрывал матч в меньшинстве – на 77-й минуте был удален Эльмир Набиуллин.

В концовке матча разгромным сделал счет Магомед-Шапи Сулейманов, забивший великолепный мяч с линии штрафной. Для «барсов» это поражение стало третьим подряд на старте чемпионата.

27.07.2019 Краснодар - Сочи - 3:0. Обзор матча.

ОБЗОР МАТЧА КРАСНОДАР - СОЧИ

Субботнюю программу матчей третьего тура РПЛ завершало новое южное дерби, которое уже окрестили «КраСочным». «Краснодар» принимал соседей из Сочи. Соперники показали настоящее зрелище при практически полном стадионе. Правда, сенсации не произошло. Хозяева поля добились уверенной победы.

Ее прочный фундамент был заложен еще в первом тайме. Счет должен был быть открыть уже на третьей минуте, но Вандерсон умудрился пробить во вратаря, выйдя один на один. На острие атаки играл Игнатьев, а Ари все чаще играл из глубины.

На 14-й минуте молодой форвард забил свой первый гол в сезоне. Вандерсон сделал прострел во вратарскую с фланга, и Игнатьев в касание отправил мяч в ворота. «Сочи» предсказуемо меньше владел мячом, но несколько раз имел реальные шансы забить. Ближе всех к голу был Полоз, который с 11-метровой отметки пробил над перекладиной. Имел шанс и Мостовой, но Сафонов сумел среагировать на мощный удар сочинца.

В середине тайма игра успокоилась – «Краснодар» подбирал ключи к воротам Заболотного. Одним из орудий оказались дальние удары: сначала Камболов зарядил метров с 25-30, вратарь смог перевести мяч на угловой. А через несколько минут Вильена расчехлил пушку – голкипер отразил снаряд перед собой, и Игнатьев на добивании без труда оформил дубль под занавес первого тайма.

«Краснодар» продолжил атаки после перерыва. Вандерсон опасно бил со штрафного, из девятки мяч выудил Заболотный, а через 10 минут геройствовал уже Сафонов, отразивший удар Песегова из штрафной.

В середине тайма пришло время замен. У «Сочи» Песегова заменил Померко, а тренерский штаб «Краснодара» традиционно отправил на поле Сулейманова, который вышел вместо Намли. Шапи имел прекрасный шанс отличиться в быстрой атаке – Ари удачно выкатил мяч и форвард с правой пробил выше ворот, заставив стадион схватиться за голову.

А на 73-й минуте в цветах «Краснодара» дебютировал Маркус Берг, вышедший на замену вместо Ари.

Сочинцы отчаянно пытались спасти матч, но остались в меньшинстве после второй желтой карточки Набиуллина. После этого «Краснодар» взорвался, сначала Олссон и Берг организовали шведскую стенку в штрафной, после чего форвард пробил в перекладину. А через несколько минут очередной шедевр сотворил Шапи, пробив с линии штрафной каким-то невероятным образом. Мяч по дуге попал в перекладину и от нее влетел в ворота – 3:0.

ОБЗОР МАТЧА

Итоговый счет и голы

Краснодар - Сочи - 3:0 (2:0). Голы: Игнатьев, 14, 42, Сулейманов, 80.

Статистика игроков

Краснодар: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Камболов, Вильена, Намли (Сулейманов, 62), Вандерсон, Ари (Берг, 73), Игнатьев (Олссон, 67).

Сочи: Заболотный, Кудряшов, Песегов (Померко, 62), Цаллагов (Казаев, 86), Мостовой, Бурмистров, Юрганов, Набиуллин, Калугин, Миладинович, Полоз (Лагатор, 82).

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

Предупреждения: Ари, 32, Камболов, 87 - Набиуллин, 25, Цаллагов, 53

Удаления: Набиуллин, 77 (вторая желтая карточка)

27 июля. Краснодар. Стадион «Краснодар». 32 177 зрителей.