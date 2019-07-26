2019-07-26T12:27:39+03:00
Общество

«Якобы об участии судна в Керченском конфликте мы не знали»: судовладелец сообщил, что моряки с задержанного танкера в Украине прилетели в Краснодар

Судно задержали на время проверки [фото, видео]
Андрей ГОРЕЛОВ
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Танкер шел в Украину для реконструкции\ФОТО:www.korabel.ruТанкер шел в Украину для реконструкции\ФОТО:www.korabel.ru
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Команда танкера Nika Spirit из 10 человек приземлилась в аэропорту Краснодара 26 июля в 8 утра. Экипаж судна чувствует себя хорошо. У них претензий к властям Украины нет, по их словам, с ними хорошо обращались, задавали стандартные вопросы, причем, на русском языке.

- Корабль мы купили в 2019 году, якобы об участии судна в Керченском конфликте мы не знали, по крайней мере, нам об этом никто не сообщал, - сообщила «КП»-Кубань» замдиректора компании-судовладельца «Альтомар шиппинг» Тамара Голенева. – После покупки танкера мы сменили его название с Neyma на Nika Spirit, команду набрали в мае-июне. В Украину корабль шел для реконструкции, на борту никаких грузов не перевозил.

НА судне провели обыски, изъяли все документы и бортовые журналы\ФОТО: аккаунт в Фейсбуке главного военного прокурора Украины

НА судне провели обыски, изъяли все документы и бортовые журналы\ФОТО: аккаунт в Фейсбуке главного военного прокурора Украины

По словам Тамары Голеневой, обысков в их офисе после информации о задержании судна в порту Исмаил не было. Украинская сторона задержала судно на время разбирательства. Когда танкер вернется в распоряжение компании, неизвестно.

Во время обысков на Nika Spirit изъяли документы и бортовые журналы.

ИЗ-ЗА ЧЕГО ВЕСЬ СЫР-БОР

25 ноября 2018 года два украинских военных катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу» нарушили границу России в Черном море. Корабли опасно маневрировали и не реагировали на требования пограничников, которые затем применили оружие для задержания. На борту оказалось 22 моряка, их арестовали из-за нарушения госграницы.

Украинская сторона считает, что Nika Spirit участвовал в блокировке катеров.

СБУ опубликовало кадры с задержанного танкера "NEYMA".

ИСТОЧНИК KP.RU

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