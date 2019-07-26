Camry и Solaris стали самыми популярными машинами на Кубани

Краснодарский край, особенно столица региона, является довольно зажиточным уголком России. Это видно уже на въезде в город. На улицах нашего маленького Парижа очень много дорогих авто. Куда ни кинь взгляд, попадешь в новехонькую иномарку, намытую и наполированную. Причем, они часто стоят в обычных дворах, где самые обычные квартиры. Тогда ловишь себя на мысли, зачем покупать машину за три миллиона, когда твоя квартира стоит дешевле.

По последним данным аналитиков, в Краснодарском крае самыми популярными стали машины на автоматической КПП.

- На них пришлось 49% результатов спроса. Автомобили, оборудованные «механикой» заняли второе место – 44,8%. За год наименьший интерес вызвали автомобили с вариаторной коробкой передач - 3,3%, а также и «роботы» - 2,9%, - рассказывают «КП» - Кубань» эксперты портала «Авито Авто».

В то же время в России все-таки больше предпочитают «механику». В среднем по стране машины с ней покупает два человека из трех.

СКОЛЬКО СТОИТ

Хочется думать, что такой разброс вызван большим деланием ощутить работу машины, получить удовольствие от ее управления. Однако на деле все объясняется рублями, сотнями тысяч рублей.

- В среднем машину на механике покупают за 329,5 тысяч рублей. Тогда как авто с АКПП стоит уже почти миллион – 915,8 тысяч, - отмечают эксперты.

Здесь все очень четко видно, люди покупают машину на механике из финансовых соображений.

ФАВОРИТЫ РЫНКА

В России очень щепетильно подходят к соотношению цены и качества товара. В данном случае машина должны быть максимально нафарширована дополнительными опциями, иметь скромный расход топлива, дешевые запчасти, а также ликвидность на рынке, ну и про респектабельность никто не забывает.

Чем больше из перечисленных показателей совпадает, тем жаднее за таким экземпляром охотятся.

На Кубани спрос сформировал свой ТОП-3 самых желанных машин на автомате.

- Первое место у Toyota Camry. В среднем за нее просят 1,2 миллиона. Затем идет Hyundai Solaris (748 тысяч) и KIA Rio (780 тысяч), - отмечают аналитики. – Если говорить о механической КПП, то весь ТОП занимают детища ВАЗа: Priora (358 тысяч). 2114 (146 тысяч рублей), Kalina (338 тысяч рублей).

Как мы видим из статистических данных, у половины жителей Кубани есть возможность, хоть и в кредит, но все-таки купить иномарку японского или корейского производства.