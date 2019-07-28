В Новороссийске заступил на службу новейший патрульный корабль

В состав военно-морского флота в Новороссийске принят корвет «Дмитрий Рогачев». Это уже вторая по счету боевая единица проекта 22160. В конце прошлого года на вооружение Черноморского флота встал головной корабль «Василий Быков».

Новейшие корветы предназначены для защиты и охраны морской акватории. Впрочем, не только. В их задачах - обеспечивать устойчивость сил и объектов флота при обороне районов базирования. Кроме того, это первые антипиратские корабли, они способны и сопровождать суда, и выполнять поисково-спасательные операции.

Вторая боевая единица проекта прибыла в Новороссийск на полгода раньше срока. Кораблестроителям завода в Зеленодольске помог накопленный опыт во время создания «Василия Быкова». Всего же до 2022 года ВМФ России получит в свой состав шесть патрульных кораблей, спроектированных спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро.

«Дмитрия Рогачева» заложили 5 лет назад - в июле 2014- го, спуск на воду произошел в апреле 2018-го, затем он проходил достройку и испытания уже в Черном море, во время которых корвет подтвердил все заявленные характеристики. После того, как над кораблем начал развиваться Андреевский флаг, экипаж приступил к отработке первых курсовых задач.

- Следующим этапом боевой подготовки экипажа станет выход в море с выполнением комплекса артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям, - сообщают в пресс-службе Черноморского флота.

Корабль длиною почти в сотню метров не заметен для радаров противника и несет на себе современное вооружение.

- Выполнен он в стелс-режиме, то есть он на определенной дистанции невидим для кораблей вероятного противника. Корабль выполнен в модульном варианте, для этого в кормовой части возможно размещение определенных модулей, с высокоточным оружием, так же прием на борт вертолетов К-27 и К-29, — говорит командир корабля «Дмитрий Рогачев» Виктор Овчаренко.

Это первый российский корабль с применением модульной концепции, которая позволяет менять оружие и оборудование в зависимости от задачи. «Дмитрий Рогачев» может выполнять как оборонительную, так и ударную функцию.

- Патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» – это второй корабль принципиально нового класса, которые станут универсальными платформами и носителями для новых образцов вооружения. Данные корабли вооружены современным навигационным, радиотехническим, авиационным и специальным вооружением и предназначены для выполнения задач в ближней и дальней морской зоне. Уверен, что экипаж нового корабля в самые кратчайшие сроки приступит к решению поставленных задач, совершит переход в Севастополь и продемонстрирует свои возможности в ходе военно-спортивного праздника в честь Дня Военно-Морского Флота, - подчеркнул командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов.

Еще одна особенность корабля – наличие скоростной десантно-штурмовой лодки, которая способна выходить и заходить в ангар при движении корабля на скорости до четырех узлов. А сама она разгоняется до 40 узлов и оснащена броней, которая выдерживает попадание из автомата. На ней к подозрительному судну могут направиться до 10 вооруженных морских пехотинцев в полном обмундировании.

КСТАТИ

Корабль получил свое название в честь контр-адмирала, участника Гражданской и Великой Отечественной войн. Волжская флотилия под его командованием сыграла важную роль в обороне Сталинграда. А после войны Дмитрий Рогачев командовал учебным отрядом и бригадой строящихся кораблей в Зелендольске.

ТТХ

Патрульный корабль «Дмитрий Рогачев»

Длина – 91 метр, ширина – 14 метров

Водоизмещение – около 1700 тонн

Численность экипажа – до 80 человек

Максимальная скорость – 30 узлов

Дальность плавания – 6000 морских миль

Автономность – 60 суток

Вооружение:

Десантно-штурмовая лодка, 76-мм артиллерийская установка, ракетный комплекс «Калибр-НК» пулеметы, вертолет Ка-27ПС.

Есть возможность размещения различных систем вооружения и средств радиоэлектронной борьбы в модульном исполнении, включая минно-торпедные комплексы.