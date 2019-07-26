2019-07-26T15:56:35+03:00
Общество

В Краснодаре перекроют все мосты

Специалисты будут работать по ночам
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре каждую ночь с 01.00 до 05.00 часов в период с 29 июля по 7 августа 2019 года будут закрывать для проезда и прохода пешеходов мосты и путепроводы. Это сделают для проведения исследований параметров сооружений.

- Данные замеров внесут в паспорта сооружений. При этом, исследование мостов и путепроводов нужно проводить в тот момент, когда они не испытывают нагрузки. Оформление паспортов объектов необходимо для осуществления постоянного мониторинга и предотвращения непредвиденных поломок, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Согласно утвержденному графику, за три дня с 29.07 по 31.07 будут перекрыты «Мост поцелуев», пешеходный мост по ул. Постовая через ул. Кубанская Набережная, мост в парке «Солнечный остров». 1-го и второго августа нельзя будет проехать по путепроводам «Садовый» и «Офицерский». В период с 4.08 по 7.08 ночью не будут функционировать путепроводы: «Тихорецкий», по ул. Северной через ул. Щорса, по ул. Северной через ул. Тихорецкую и по ул. Фадеева.

Во время перекрытия объектов на подъездах к ним будут дежурить сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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