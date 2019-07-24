Кубанские парламентарии внесли изменения в местное законодательство

В ходе обсуждений парламентарии приняли целый ряд серьезных изменений в местное законодательство.

Зеленые зоны взяли под контроль

Особое внимание депутаты уделили проблеме экологии и состояния зеленых зон города. Парламентарии подвели итоги исполнения регионального Закона «Об охране зеленых насаждений в Краснодарском крае». Как показали выездные мероприятия, не все зеленые зоны поставлены на кадастровый учет. Некоторые территории, занятые зелеными насаждениями, имеют такой вид разрешенного использования, который не позволяет использовать их по прямому назначению. В отдельных муниципалитетах не налажена работа с компенсационным озеленением.

- Зеленые зоны - это один из показателей, по которому люди оценивают комфорт, удобство проживания. Выдвинутые президентом национальные проекты «Жилье и городская среда», «Экология» заставляют нас внимательно отнестись к состоянию зеленых зон. На ближайшую перспективу программа-минимум - это сохранить имеющиеся, программа-максимум - приумножить зеленые зоны, - отметил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Глава кубанского парламента дал поручение профильному комитету разработать вопросник по данной проблематике, который будут использовать депутаты в ходе работы в своих территориях.

В свою очередь губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что депутаты провели серьезную работу по контролю за сохранением зеленых зон. Он также поручил профильным ведомствам совместно с депутатами разработать четкий и прозрачный алгоритм решения проблемы по каждому муниципальному образованию.

Дороги станут безопаснее

Парламентарии приняли в первом чтении Закон «О регулировании отдельных отношений в сфере организации дорожного движения на территории Краснодарского края». Инициатива поступила от прокурора края Сергея Табельского.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, прокурорские проверки показывают, что одной из основных причин высокой аварийности в Краснодарском крае является несоответствие технических параметров автомобильных дорог интенсивности и составу движения, что приводит к перегруженности магистралей. Законопроект призван усовершенствовать систему государственного управления организацией дорожного движения на региональном и местном уровнях. Его положения должны работать на обеспечение безопасности дорожного движения и комфортного перемещения по территории края.

- Рекорды посещаемости нашего региона еще не поставлены, в прошлом году было 17 миллионов, но это не предел. Кроме того, трафик в Крым никто не отменял - это и отдыхающие, и грузопоток. Поэтому в этой сфере упорядочивание крайне необходимо, - отметил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Родственников пациентов пустят в реанимацию

На сессии ЗСК также приняли изменения в статью 6 краевого Закона «Об охране здоровья населения Краснодарского края».

По словам председателя комитета ЗСК по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николая Петропавловского, поправки дают право родственникам посещать пациентов в отделениях реанимации и палатах интенсивной терапии медицинских организаций. Таким образом, кубанские депутаты привели краевой закон в соответствие с федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

- Это еще один шаг по гуманизации нашей системы здравоохранения. У людей должна быть возможность находиться со своими близкими, когда тем тяжело. Помочь любимому человеку - простое и всем понятное человеческое чувство, - считает Юрий Бурлачко.

В завершение 25-й сессии спикер Законодательного собрания края Юрий Бурлачко подвел предварительные итоги парламентского года.

Он сообщил, что в период с сентября 2018 года по июль 2019-го проведено 12 сессий. Депутаты рассмотрели более полутысячи вопросов, приняли 233 закона и порядка 600 постановлений. В Государственную думу кубанские парламентарии направили три законодательные инициативы, приняли 13 обращений в высшие органы госвласти.