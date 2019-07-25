Мурат Кумпилов дал ряд поручений министерствам, внедряющим принципы «Бережливого правительства»

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов особо подчеркнул, что эффективность работы министерств оцениваться по результатам внедрения проекта «БП» и реализации национальных проектов.

«Необходимо жестко отслеживать достижение показателей по национальным проектам. Их успешная реализация зависит и от внедрения в профильных министерствах принципов «Бережливого правительства», - отметил Мурат Кумпилов.

По информации первого заместителя министра здравоохранения РА Максима Коробко, в рамках внедрения «БП» ведомством выбрано 4 направления: детское здравоохранение, первичная медико-санитарная помощь, борьба с онкологическими и сердечнососудистыми заболеваниями. По итогам показателей за 5 месяцев определены направления, которым необходимо уделить пристальное внимание. При этом удалось большее число показателей удержать в «зеленой зоне».

Глава республики особо обратил внимание на вопросы диспансеризации населения и организации для этого выездных медицинских бригад в районы республики.

«Объективным показателем здоровья населения является продолжительность жизни, которая зависит от профилактики болезней, лекарственного обеспечения и, конечно, от отношения врачей к своим пациентам», - отметил Мурат Кумпилов.

В ходе обсуждения работы министерства финансов по внедрению «БП», заместитель министра финансов Екатерина Косиненко, доложила о проведенной работе по снижению времени на заключение соглашений с муниципальными образованиями и внутренний документооборот. На III квартал министерством запланировано внедрение системы 5 S с целью увеличения производительности труда на рабочих местах.

О результатах работы по внедрению «БП» в сфере культуры доложил министр культуры РА Юрий Аутлев. Для реализации проекта выбрано 4 внутриведомственных направления, касающиеся оптимизации административных процедур по передаче муниципальных школ искусств в республиканскую собственность, подготовки отчетов по капремонту домов культуры, учета обращений граждан к цифровым ресурсам и информационного сопровождения реализации нацпроекта «Культура».

В завершение заседания Глава республики Мурат Кумпилов поручил руководителю Администрации Главы РА и КМ РА Мурату Тхакушинову обеспечить контроль за достижением показателей по внедрению проекта «Бережливое правительство». Было отмечено, что данная программа подкреплена мотивирующими грантами из федерального бюджета, которые в этом году достигли 50 млрд. рублей.