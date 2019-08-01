«Королева под куполом»: 25-летняя ВДВ-шница в фонтанах не купается

Юность в сапогах

Евгении Закусило - 25 лет, вот уже четыре года она служит в легендарных Войсках Дяди Васи.

- Мои родители - военные. Отец - офицер запаса, он служил в воздушно-десантных войсках, мама - военный фельдшер, - рассказывает Женя. – Но я была к армии равнодушна от слова совсем.

Евгения в детстве.

Но, как говорится, не зарекайся. Первый же прыжок с парашютом и красавица поняла – заболела небом. Сейчас за ее плечами - 480 прыжков. Более того она замахнулась на второе высшее. После корочки специалиста по менеджменту поступила в институт гражданской авиации в Ульяновске на специальность «Аэронавигация» - уже в декабре получит диплом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/722874" frameborder="0"></iframe> Евгения Закусило прыгает с парашютом Видео: instagram.com/zzhenevieva.

Сейчас младший сержант Закусило - санитарный инструктор-дезинфектор в 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, дислоцированной в Новороссийске. Ее обязанность - вытаскивать раненых и убитых с поля боя, правда, во время войны. В мирное время Евгения держит на контроле товарищей-сослуживцев, а точнее следит за их здоровьем.

- Могу оказать любую первую помощь, причем в экстремальных условиях. Кстати, я неоднократно участвовала в армейских играх по военно-медицинской эстафете. Вот уже несколько лет подряд мы - в числе лучших, - рассказывает Евгения.

Сейчас за плечами Евгении - 480 прыжков.

«Краса ВДВ» - никто кроме неё

В 2018 году младший сержант Закусило неожиданно для себя стала королевой, завоевав победу на конкурсе «Краса ВДВ». Это первый в истории России конкурс красоты среди бойцов воздушно-десантных войск.

На сцене - санинструкторы, парашютистки, фельдшеры и связисты. Испытаний было много: стрельба по мишеням, сборка и разборка автомата и даже схватка на ножах.

- Был у нас кулинарный поединок. А еще нужно было максимально быстро сшить юбку и показать, что мы можем одинаково хорошо смотреться как на плацу, так и на сцене, - вспоминает девушка.

Членов жюри Евгения покорила и выполнила боевое задание, поставленное отцами-командирами, звание лучшей ушло 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Победа в этом конкурсе обеспечила Жене путевку в финал конкурса «Краса России». Здесь, правда, берцы младшему сержанту не понадобились.

Евгении и берцы к лицу, и корона.

- Если сравнивать два состязания, то, несомненно, выступить на «Красе России» было сложнее. «Краса ВДВ» - это моя ежедневная работа. А вот идти уверенной походкой по сцене и фотографироваться в образе Марлен Дитрих - непросто, - признается Евгения. - Для меня ближе берцы, чем каблуки.

В этот раз гран-при девушка не завоевала, но организаторы вручили ей звание «Краса России по версии дирекции конкурса». 2 августа Евгения не отмечает - в фонтанах ее не увидишь. Зато красавица часто купается во внимании. Но сердце младшего сержанта Закусило уже занято, как и место под куполом парашюта.

ТТХ Евгении:

Грудь — 83

Талия — 66

Бедра — 93