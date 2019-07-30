На Кубани парню-сироте дали 15 лет строгача... за выдуманное изнасилование

Краснодарскую ИК-14 называют тюрьмой для «первоходов». Здесь свое наказание отбывают те, кто совершил преступление впервые. Среди них - 24-летний сирота Алексей Матвейчук. Здесь он находится уже четыре года. Но впереди, согласно приговору справедливого суда, - еще 11 лет строгого режима. Такой срок парень получил сразу по ряду статей - «Кража», а еще «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера» в отношении маленькой девочки. Вот только, по словам родных Алексея, пропавшая вещь нашлась, а изнасилование вообще было выдумано, что подтверждается... приговором.

По чужим правилам

Алексей родился и вырос в станице Темижбекской Кавказского района края. Мама парня умерла рано. После ее смерти он жил с отцом и мачехой в небольшом домике. В 2014 году, когда и их не стало, молодой человек остался без жилья. Приютить согласился сводный брат Василий Плотников (имя изменено - Авт.). Он жил в маленьком хуторе Северин вместе со своей девушкой Соней (имя изменено - Авт.) ее 4-летней дочерью Мариной. Для Алексея выделили небольшой диван в свободной комнате, на котором он и спал.

- После переезда братья часто конфликтовали. В основном, из-за денег. Как-то Леша поехал на заработки. По возвращению Василий с него начал требовать всю получку, мол, отдавай все, что заработал, за проживание и питание, - рассказывает «Комсомолке» подруга Алексея Юлия Щербина. - Леша тогда ему ответил, что даст только часть, все-таки не может он без копейки в кармане остаться. С тех пор Василий, по всей видимости, затаил обиду. Начал диктовать свои условия - «либо по нашим правилам живи, либо уходи».

Все произошло в маленьком хуторе Северин.

Но позже ссора вроде бы забылась - Алексей остался жить в доме.

В канун нового 2015 года к семье пришли гости. Марина с дочкой гостей - Катей играли в комнате, а взрослые сели за стол. В какой-то момент одна из бабушек зашла к девочкам и увидела, что они сняли с себя нижнее белье. Женщина сделала им замечание. Стала спрашивать, зачем они так ведут себя?

- На что девочки ответили: «А нам так делал дядя Леша». Бабушка запаниковала и побежала к мамам Марины и Кати. Начались расспросы, девочки рассказывали, что дядя Леша снял с них и с себя трусы. А после этого якобы пытался вставить им половой орган в попу и в рот, - продолжает Юлия. - Позже, правда, Катя призналась маме, что она все выдумала.

Женщина писать заявление не стала. Не пошла в полицию и София.

В маленьком хуторе длинные языки

- Сам Леша говорит, что тем вечером даже не заходил к девочкам. Он много выпил, потому завалился спать на свой диван. Он находился абсолютно в другой комнате, - говорит подруга Алексея. - Проснулся он следующим утром от того, что его начал тормошить Василий, пришли еще какие-то друзья. Начали спрашивать, что ты сделал с Мариной? А Леша даже не понимал, о чем идет речь. В итоге Василий прогнал из дома.

Сейчас сводный брат Алексея Василий переехал в другой город и жизнью родственника не интересуется.

Но на этом история не закончилась. Хутор маленький - поползли слухи. Спустя пару месяцев о произошедшем узнали в садике, куда ходила Марина. Воспитатели позвонили инспектору ПДН, а те - давай вызывать мать. После нескольких часов беседы со следователем она все-таки заявила на Алексея.

Парня попросили приехать в УВД. Там Алексей узнал, что стал подозреваемым.

- Ему сказали, что будут заводить уголовное дело за изнасилование. Леше начали объяснять, что статья это нехорошая, в тюрьме ему «ой, как тяжело будет», потому предложили сделку. Возьми на себя, говорят, две мелких кражи - велосипеда и планшета, тогда заявление об изнасиловании уберем, - передает слова парня Юлия. - Леша отказался, тогда его напоили водкой, избили и в таком состоянии заставили взять на себя все три преступления. На следственных экспериментах ему говорили лишь, куда встать и что сказать.

«Я забыла, что надо говорить...»

Суд, по понятным причинам, был закрытым. В материалах дела преступления были прописаны почти детально. 30 декабря в 01:30 Алексей, будучи пьяным подошел к дивану, где спала Марина, и лег рядом с ней. «С целью удовлетворения своей половой потребности» парень снял с себя трусы.

В материалах дела подробно описывается, как и что Алексей пытался сделать. Причем, судя по тем же материалах, попытки были неудачные и длились... всего 1 минуту.

По результатам экспертизы у Алексея не выявлено признаков расстройств сексуального предпочтения, в том числе в виде педофилии.

За молчание, по версии правоохранителей, девочке Алексей обещал подарить куклу.

- Суд не стал вызывать ни бабушку, ни гостей. Леша говорит, что когда девочку спросили, что с тобой делали, она повернулась к маме и еле слышно сказала: «Я забыла те слова, что мне надо говорить. Я не знаю, что отвечать». После этого ее вывели из зала суда, - говорит Юлия.

В приговоре в итоге так и записали - «малолетняя потерпевшая ничего не помнит». Однако суд опирался на ее показания, которые она дала во время предварительного следствия.

Огласили в зале суда и результаты экспертиз. У Алексея обнаружили задержку психосексуального развития, правда, болезненный характер она не носит, не лишала его возможности отдавать себе отчет в действиях. Правда, не выявлено признаков расстройств сексуального предпочтения, в том числе в виде педофилии.

А было ли преступление?

Более того, экспертиза показала, что у девочки повреждений каких-либо повреждений в области наружных органов не обнаружено.

- Девственная плева кольцевидной формы не нарушена, - заявил в суде эксперт.

Алексей обвинения отрицал. Однако в приговоре было написано, что подсудимый подтвердил достоверность ранее данных показаний. В итоге служитель Фемиды признал его виновным по этому эпизоду.

Алексея Матвейчука признали виновным во всех преступлениях.

Затем в суде рассмотрели два эпизода кражи, которые произошли в том злосчастном для Алексея хуторе. 1 января 2015 года Галина Попова заметила, что со двора исчез велосипед, купленный за 15 тысяч рублей.

Потерпевшей во втором эпизоде стала сама Вера Манакова. 23 января она пользовалась планшетом, потом поставила его на зарядку на кухне. Проснувшись следующим утром, девайс она не обнаружила, спросила у родни - никто не видел. После чего написала заявление, полицейским рассказала, что в день пропажи к ним домой приходил Алексей, Василий и еще один их товарищ.

- Версия была такова - Алексей взял планшет и пошел его продавать. Но из-а того, что на нем была большая трещина, никто не брал. Тогда он выкинул его в ближайший водоем, чтобы избежать наказания. Но в итоге, по данным правоохранителей, сознался сам, - добавляет Юлия.

У суда сомнений не было - Алексей Матвейчук виновен во всех преступлениях. В общей сложности ему дали 15 лет колонии строгого режима.

Сидит не за тех

Уже после того, как Алексея этапировали, выяснилось, что планшет никто не крал.

- В суде я не выступала, меня никто не вызывал. На предварительном следствии я не указывала ни на кого, подозрений не было у меня. Но это точно не Алексей, в этом я уверена. Возможно, забрал планшет сожитель, но я давно не связывалась с этим человеком, - говорит Вера Манакова.

Повесили на Лешу и кражу велосипеда. Оказалось, что совершить преступление он вообще не мог. «Комсомолке» Галина сказала, что видела Алексея около своего дома, однако Юлия уверяет, что это исключено - парень находился за 100 километров от хутора. И это подтверждают свидетели.

- Вместе с Алексеем и моим другом Анатолием мы поехали в хутор Советский. Там есть отличное место для рыбной ловли. Мы там были с 1 по 3 января 2015 года. Это я подтверждаю, - добавляет Вера Манакова.

Ну а в том, что изнасилование действительно было, сейчас сомневается сама мама девочки.

- Я думаю, что ничего не было. Мы на эту тему сейчас не разговариваем. А тогда она путалась постоянно, каждый раз у нее были разные версии. Про подарок в виде куклы ее сам следователь натолкнул. Спросил у нее, она ответила, что да, - говорит «КП» - Кубань» София. - Я не хотела писать заявление. Но мне позвонили из ПДН, сказали, что в хуторе пошли слухи, если я никак не отреагирую, то ко мне отправят комиссию и будут поднимать вопрос о лишении родительских прав. Если пересмотр дела состоится, я готова сказать, что изнасилования не было.

Сейчас подруга Алексея пытается добиться пересмотра дела в связи с новыми обстоятельствами.

- Человек сидит за то, чего не совершал, - говорит Юлия. - Он должен быть на свободе!