2019-07-29T15:19:11+03:00
Происшествия

На Кубани 70-летний пенсионер год насиловал внучку

Она боялась об этом рассказать из-за угроз
Виталий КАРНАУХ
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Ведется расследованиеВедется расследованиеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Тимашевском районе следователи возбудили уголовное дело против 70-летнего жителя Краснодарского края. Как сообщил «Комсомолке» заместитель руководителя Тимашевского МСО СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрей Казыдуб, пожилой мужчина, живущий в Краснодаре, иногда приезжал в станицу Медведовскую к родственникам. В один из таких приездов – в октябре 2016 года – старик решил соблазнить 14-летнюю внучку хозяев дома. Поздним осенним вечером двоюродный дед зашел в спальню к девочке и включил на своем планшете видеозапись с порнографическим содержанием. Как он потом расскажет на допросе, этим он пытался вызвать у нее возбуждение, чтобы вступить с ней в половую связь. Следствие установило, что подобные видеозаписи краснодарец показывал не менее десяти раз.

В феврале 2018 года пенсионер подарил потерпевшей книгу, содержащую фрагменты эротического и порнографического содержания, которые побуждают к интиму. До этого он не раз применял насильственные действия, если жертва пыталась вырваться и убежать. В октябре 2018 года он изнасиловал девочку в ее же комнате.

О происшествии девочка никому не говорила, поскольку старик ей угрожал, надеясь на детскую наивность, обещал отправить потерпевшую в детский дом. Но о преступных действиях краснодарского родственника узнала мать жертвы. В последнее время за девочкой стали замечать, что она избегает общения с двоюродным дедом, когда он приезжает в гости, она прячется от него. Девочка не хотела спать в своей комнате, постоянно просилась на время уйти к родственникам. 27 октября после долгих уговоров она рассказала своей матери о том, что творил краснодарский родственник.

70-летнего пенсионера обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частями 131 и 132 статей УК РФ. Дело передано в суд, мужчине грозит до двадцати лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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