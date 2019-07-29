2019-07-29T15:52:44+03:00
Общество

В Новороссийске учителя продавали путевки в детский лагерь

В управлении образования говорят, что педагоги не так поняли указание
Андрей ГОРЕЛОВ
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Учителя предлагали купить путёвки в лагерь, но кто-то из них неправильно понял задачу\ФОТО: Николай ОБРЕМЧЕНКОУчителя предлагали купить путёвки в лагерь, но кто-то из них неправильно понял задачу\ФОТО: Николай ОБРЕМЧЕНКО
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Детский муниципальный лагерь «Глобус» построили в 2019 году у моря в поселке Южная-Озереевка. Официально его открыли 7 июня, когда набрали детей в первую смену – 350 человек. В некоторых школах учителя незадолго до открытия лагеря предлагали родителям купить путевки. Судя по переписке, которая есть в редакции «КП»-Кубань», делали они это не совсем по своей инициативе. Кто-то из них обмолвился: мол, у нас есть план, нас вызывают на совещания с копиями уже купленных путевок. Эти сообщения педагоги распространяли в родительских чатах, что и вызвало недовольство.

Как говорят в родительских кругах, впечатление такое, что педагогам составили нечто похожее на план продаж. Поэтому некоторым учителям приходилось выкручиваться и навязывать путевку на 14 дней за 14 тысяч рублей.

ФОТО: Скриншот переписки

ФОТО: Скриншот переписки

- Квота на второй поток увеличена на 2 человека, поэтому надо выкупить эти 2 путевки. Классные руководители 5-х классов, быть на планерке в 10:00 в четверг, даже если вы в отпуске. Так как вы вопрос лагеря не отработали. Жду ответа, что получили это сообщение, - переслал сообщений один из учителей в родительский час.

ФОТО: Скриншот переписки

ФОТО: Скриншот переписки

По словам начальника управления образования администрации Новороссийска, никто не просил учителей навязывать и уж тем более продавать путёвки.

- Педагоги ничего не продают, - говорит начальник управления образования администрации Новороссийска Елена Середа в разговоре в «КП»-Кубань». – Они не заставляли никого покупать путевки. Скорее всего, кто-то из учителей не так понял задачу, которую мы давали. Управление образование попросило педагогов предложить путевки родителям. Мы не можем заставить учителей продавать что-либо. Дополнительно информацию о лагере мы опубликовали на сайтах администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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