На Кубани судья вынесла обвинительный приговор... покойнику

Бывшего главы Кореновского района 63-летнего Владимира Рудника не стало 14 марта. Будучи обвиняемым по уголовному делу о превышении должностных полномочий, он страдал неизлечимым заболеванием - 4-й стадией онкологии. Однако за день до этого к постели смертельно больного чиновника в отставке прибыла целая комиссия. Несколько медиков были призваны принять окончательное решение: пациент скорее жив, чем мертв?

Дело в том, что в Кореновском районном суде уже имелось решение о заключении умирающего Рудника под стражу.

- 5 февраля в дом к отцу приехали правоохранители, чтобы доставить папу в зал судебного заседания, - рассказывала «КП» - Кубань» дочь Рудника Ирина. - Папе стало плохо, мы вызвали скорую. Но полицейские блокировали машину медиков. Они грозились дать врачам 15 суток ареста за неповиновение. Полиция угрожала врачам, чтобы они везли больного сразу в суд. Прямо на носилках и со всеми трубочками, которые торчали из моего папы.

Принятие кардинальных мер, впрочем, после огласки в СМИ позже отложили. А жалобу адвоката Рудника даже удовлетворили в квалификационной коллегии судей в пятницу, 26 июля, лишив проштрафившуюся судью кресла.

- Утверждено заключение комиссии квалификационной коллегии судей Краснодарского края. За совершение дисциплинарного проступка к ответственности привлечена судья Кореновского районного суда Калита Н.В. и на нее наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением седьмого квалификационного класса, - говорится в итоговом документе.

Правда, обвинительный приговор, который судья вынесла уже умершему Руднику, апелляционная инстанция все-таки оставила в силе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/690341" frameborder="0"></iframe> Больного на последней стадии рака сажают в изолятор.

- После смерти папы суд над ним продолжился. И судья Калита признала его виновным посмертно, - пояснила Ирина Рудник. - Только от наказания она его освободила. Сейчас мы готовимся к кассации, потому что апелляция решение Кореновского суда оставила в силе.

Кстати, такая практика, когда дело доводится до приговора, даже если обвиняемый умер, в нашей стране существует и не противоречит законодательству.

- Выглядит абсурдно, но дело же должно чем-то закончится, - говорит «КП» - Кубань» адвокат адвокатского бюро «Правовой статус» Алексей Иванов. - В таком случае защита должна проявить инициативу и подать ходатайство о прекращении дела за смертью подсудимого. Ну а суд вправе решать, прекращать или нет.

Надо сказать, для Натальи Калиты (в недавнем прошлом — Сай, - Авт.) это уже второй исход из судебной системы. И не факт, что наказание (не в ее случае) за ошибку с мерой пресечения Руднику, было бы столь суровым.

В прошлом году кабинет служительницы Фемиды пустовал несколько месяцев, когда решением коллеги судей на Кубани она осталась без должности за якобы попытку надавить на следователя из-за дела ее бывшего мужа. Тогда запись телефонного разговора с судьей он отправил ФСБ.

Но в первый раз служительница Фемиды нашла способ вернуть себе статус вопреки воле квалификационной коллегии. 22 июня 2018 года она оспорила решение коллег-судей по лишению статуса в Дисциплинарном органе Верховного суда Российской Федерации. Судью спасла медицинская справка. Из-за плохого самочувствия Натальи Калиты (Сай) заседание переносили дважды, и в итоге Квалификационная коллегия судей Краснодарского края приняла решение без ее участия. Это и стало основанием для отмены решения краснодарской инстанции: судья доказала, что была на больничном, когда ее лишали полномочий.

Не исключено, что второй раз свою отставку экс-судья тоже будет оспаривать.

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