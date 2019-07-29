Странный сияющий зигзаг видели в небе жители Кубани

На днях во многих кубанских городах и станицах и (как позже выяснилось) даже в соседних регионах в небе было видно странное облако. Особо впечатлительные умы тут же предположили – не иначе как НЛО!

Необычное явление в Тимашевске

Однако астрономы объяснили, что это вовсе не облако, а след от запущенной в Астраханской области межконтинентальной ракеты «Тополь».

Странное облако видели во многих местах Фото: Наталья Емельяненко

В Минобороны РФ сообщили, что 26 июля 2019 года с Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр боевым расчетом ракетных войск стратегического назначения проведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь».

Снимок Марии Аверкиной из Краснодара

Боевая часть ракеты попала в цель в Республике Казахстан. Максимальная дальность полета «Тополя» - 10500 км, стартовая масса - 45,1 тонн.

В Майкопе тоже запечатлели след от пуска ракеты. Снимок Георгия Гиоргадзе

Поэтому не удивительно, что след от запуска был виден даже жителям Кубани.

Марина Петрова сделала этот кадр в Невинномысске

Кстати, это не первый раз, когда в небе виден такой след. В 2014 году подобное случилось в Волгограде. Тогда волгоградцы приняли запуск ракеты за НЛО.

Роман Кубрин из Ставрополя тоже заметил необычное в небе