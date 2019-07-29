Глава Адыгеи ознакомился с деятельностью нового Диагностического центра на базе республиканской больницы

Возведение данного социально значимого и необходимого для региона объекта стало возможным благодаря активному взаимодействию руководства Адыгеи с федеральным центром. Общая стоимость проекта составила около 538 млн. рублей из федерального и республиканского бюджетов. Порядка 247,4 млн. рублей пошло на закупку современного медоборудования, техники, медицинской мебели.

Сегодня Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил новый Диагностический центр, оценил объем выполненных работ и качество медицинских услуг.

В ходе осмотра Диагностического центра Мурат Кумпилов поинтересовался, как используются современные подходы в организации деятельности учреждений такого уровня. Ранее по поручению руководителя региона новое учреждение вошло в пилотный проект «Бережливая поликлиника».

О работе учреждения Главе республики доложили министр здравоохранения РА Рустем Меретуков и главврач Адыгейской республиканской больницы Нателла Чеужева.

В новом медучреждении размещены диабетологический центр, региональный центр профпатологии, центр реабилитации слуха, республиканская поликлиника, травматологическая поликлиника, кардиологический диспансер и ряд других медицинских подразделений. Есть дневной стационар. Организованы малые операционные, планируется внедрять и развивать методики малоинвазивных операций, в том числе эндоскопических хирургических вмешательств.

Глава Адыгеи также осмотрел клинико-диагностическую лабораторию, кабинеты компьютерной томографии, рентгенологической, ультразвуковой и функциональной диагностики. Всего было приобретено 64 единицы современного оборудования. Оснащение Центра будет продолжено. В 2020 году на эти цели в республиканском бюджете предусмотрено 52 млн. рублей.

Министр здравоохранения РА заверил, что проведение всех диагностических исследований в одном здании должно значительно улучшить уровень медицинской помощи в регионе. Особое внимание было уделено подбору кадров. Прием ведут высококвалифицированные специалисты, которые оказывают помощь по 37 профилям: от акушерства и гинекологии до эндокринологии и стоматологии.

Глава республики поставил задачу министру здравоохранения четко следить за качеством работы, быть внимательным ко всем обращениям пациентов, не оставлять без разрешения ни одну жалобу.

«Создание Диагностического центра в Адыгее – результат большой работы. Понимая всю важность и необходимость этого учреждения, мы запустили его сразу, как только были завершены все строительные, монтажные и организационные вопросы. Серьезное внимание уделили оснащению. Перед минздравом РА была поставлена задача приобрести самое современное оборудование. Синхронизировали и работу по обучению персонала. Мы постаралась создать все необходимые условия для оказания качественной медицинской помощи. Но главную оценку этой комплексной работе дадут наши жители. Важно, чтобы пациенты были довольны качеством медицинской помощи, почувствовали уважительное, по-настоящему бережное отношение к себе», – сказал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи также дал поручения доработать все вопросы по организации труда, приему пациентов, повышению квалификации врачей и благоустройству территории для создания достойного уровня комфорта.