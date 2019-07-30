В Краснодаре мужчина стаканом разбил лицо девушки за отказ познакомиться

27 июля вечеринка в одном из ресторанов в центре города закончилась для 26-летней посетительницы поездкой в больницу. Девушка в своем инстаграме выложила в сторис видео, где она сначала отдыхает в ресторане, а потом едет в карете скорой помощи. Везли ее в больницу не из-за алкогольного отравления – даме в голову прилетел стакан от незнакомого кавалера за отказ познакомиться.

- Уродство, у меня шрамы на лице на всю жизнь, - написала девушка в сторис. – Тусите и отдыхайте в этом клубе, вас будут бить за отказ. Отказала? Получи по лицу! 4 шва на лице, все в крови, испорченный вечер и платье. Я это так просто не оставлю! Этот жирный урод сразу убежал! Беги! Беги!

В пресс-службе УВД Краснодара "КП"-Кубань" подтвердили, что все случилось поздним вечером в здании ресторана. К ней подошел незнакомый мужчина и предложил познакомиться. Девушка отказала, после этого незнакомец бросил в нее стакан и попал в лицо, после этого скрылся. Пострадавшая вызвала скорую, ей оказали первую помощь.

- Мы дожидаемся итогов судмедэкспертизы, - сообщили в пресс-службе УВД Краснодара. – После этого установим вред здоровью и квалифицируем материал. Нападавшего мужчину ищут полицейские.