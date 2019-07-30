2019-07-30T15:50:28+03:00
Происшествия

Трудный подросток: мальчик, найденный без сознания в Краснодаре, сбежал из приюта

Его воспитывала мать, которая работает проводницей
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Мальчик находится в коме, его состояние стабильно тяжелоеМальчик находится в коме, его состояние стабильно тяжелое
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Стали известны подробности жизни 13-летнего мальчика, которого обнаружили 28 июля без сознания на улице Длинной.

Как удалось выяснить «КП-Кубань», парень был трудным подростком, которого воспитывала одна мать. Женщина с сыном не так давно переехала в Краснодар, она работает проводницей, а мальчик учился в 66-й школе.

Подростка уже задерживала полиция в состоянии алкогольного опьянения. После этого мать написала заявление, чтобы определить сына в Краснодарский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Но там места ему не нашлось, и мальчика направили в аналогичное учреждение в станице Динской. 25 июля парень сбежал из детского приюта.

С первого дня исчезновения полиция разыскивала подростка, а 28 июля его с травмами без сознания обнаружили около дома на улице Длинной в Краснодаре. Предположительно, мальчик упал с шестиметровой высоты и получил переломы, ушибы и травму головы. Кроме того, у него диагностировано отравление неустановленными пока веществами. В стабильно тяжелом состоянии комы подросток находится в Детской краевой больнице.

В реабилитационном центре станицы Динской отказались комментировать информацию о сбежавшем подростке, сославшись на желание не мешать следствию.

- По факту обнаружении малолетнего мальчика без сознания с телесными повреждениями следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по Краснодарскому краю незамедлительно организована доследственная проверка, - сообщают в краевом СУ СК.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

В Краснодаре на улице обнаружили избитого 13-летнего мальчика без сознания

В воскресенье 28 июля около дома на улице Длинной обнаружили подростка без сознания. Мальчик был сильно избит, его доставили в больницу в состоянии комы. У него диагностированы ушибы и отравление (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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