Опасный сосед: крупный летающий американский таракан заселяет Сочи

Один из крупнейших тараканов мира – американский – стал появляться в Сочи. Длина тела этого насекомого достигает пяти сантиметров, к тому же он хорошо летает.

- В теплом и влажном климате Сочи живет как в зданиях, так и в природной среде, прячась днем в различных сырых темных убежищах, предпочитая гниющую древесину, - рассказали в Сочинском национальном парке.

Этот вид таракана широко распространен по всему миру, в том числе в крупных городах умеренных и северных широт. Ученые сочинского нацпарка не исключают, что на курорт насекомых завезли как корм для ящериц и змей.

- Появление американского таракана во многих районах Сочи может быть связано как с непреднамеренным завозом, так и с бегством из террариумов. Независимо от происхождения, у нового обитателя есть все шансы закрепиться на Черноморском побережье, - предполагают зоологи.

ЧЕМ ИЗВЕСТЕН АМЕРИКАНСКИЙ ТАРАКАН

Сенсационной новость о появлении американского таракана в Сочи можно считать с большой натяжкой. Этот вид, как и многие другие, прекрасно себя чувствует рядом с человеком и получил широкое распространение по всему миру, в том числе и в России. Кстати, в Америку он попал из Африки только в 17 веке, поэтому его научное название ошибочно, а позже этот таракан был завезен в Европу. Этими тараканами питаются все виды ящериц и земноводные.

Американский таракан Фото: Сочинский национальный парк

Американский таракан способен быстро бегать, прыгать и летать, а также совершенно не привередлив в еде, более того он практически всеяден. Поэтому его встречают в Краснодаре, в Ростове-на-Дону и даже в Москве.

Селиться насекомые любят в теплых и влажных местах, предпочитая теплицы, подземные коллекторы теплотрасс, канализаций, а уже оттуда они расселяются по подвалам и домам. Чаще всего их можно встретить ночью около канализационных люков, днем практически не активны. Интересно, что с другими видами тараканов пересекается редко.

В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ

Американский таракан признан опасным вредителем, именно поэтому его не часто используют террариумисты. Это насекомое – разносчик инфекций и яиц гельминтов, может вызывать аллергию. Более того, сообщается, что они способны кусать спящих людей.

Тараканы селятся там, где тепло, есть вода, пища и укрытие. Чтобы они не поселились в вашем доме, следует лишить насекомых хотя бы одного их необходимых им благ. Для этого нужно соблюдать чистоту, следить за состоянием всех труб, не оставлять на ночь пищу в свободном доступе и даже в пластиковых пакетах, которые тараканы легко прогрызают.

Уничтожают тараканов двумя способами – химическим и физическим. Первый заключается в использовании инсектецидов, а второй – в вымораживании помещения. При температуре ниже ноля тараканы гибнут. Убийство тапком никто не отменял, но этот способ менее эффективен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Увидел таракана - значит, где-то прячется еще 700

Выжившие тараканы передают полезные изменения последующим поколениям. В результате популяция наращивает ту самую резистентность. Вплоть до того, что обретает устойчивость сразу к нескольким инсектицидам. Появляются даже супер-тараканы, для которых вообще нет ничего смертельного из имеющейся «химии». Таких — только тапком (читайте далее)