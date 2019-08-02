Привет из прошлого: потерянный в горах советский паспорт с заначкой нашел своего хозяина через 40 лет

О таинственной находке альпинисты из Пятигорска сообщили в конце июля. Во время восхождения на безымянную вершину 3811 метров в ущелье реки Мукал они нашли, как тогда показалось, следы туристического лагеря. На поверхности ледника были разбросаны остатки палатки, рюкзака, сохранилась каска, ледоруб и даже лекарства из аптечки.

Вещи Андрея Татарченко Фото: МАК Фрилайн/Михаил Попов

- Ложка вообще как новенькая, - говорит руководитель группы Михаил Попов. – Продукты, сахар и даже пузырек йода – все было на месте. Видимо произошел несчастный случай…

Среди вещей была записка и пропуск в гостиницу «Россия», датированный ноябрем 1977 года. Альпинисты сделали выводы, что несчастный случай произошел в 1978 году и, скорее всего, это была лавина. Распутать загадку помогла главная находка – паспорт на имя Андрея Федоровича Татарченко 1959 года рождения, который родился в Краснодаре, жил на улице Карла Либкхнехта (ныне Ставропольская) и был зарегистрирован по адресу филиала Дома студентов МГУ.

Паспорт довольно хорошо сохранился, а в нем под обложкой лежали аккуратно сложенные 10 рублей. Альпинисты бросили клич, направили запрос в университет и… владелец паспорта нашелся.

Выяснилось, что молодой человек действительно учился на физфаке МГУ и окончил кафедру физики твердого тела. В 1985-м году защитил кандидатскую диссертацию.

- Да, помню Татарченко Андрея: училась с ним на одном курсе физфака МГУ. Светло-русые вьющиеся волосы, голубые глаза, высокого роста. С ним было все хорошо, закончили физфак в 1982 году, - рассказала Ольга Павленко.

Однокашники Андрея Федоровича рассказали, что после вуза он работал в подмосковном Троицке в Институте физики высокого давления, а после эмигрировал в США. В Краснодаре живет его старший брат Александр, к которому он регулярно приезжает. Именно за океаном и нашелся владелец паспорта. С ним все хорошо, у него большая семья, двое взрослых детей, подрастают внуки.

- Андрей Федорович был очень рад, когда мы с ним связались. Говорит, что знакомые со всего бывшего СССР звонили и писали ему, такая неожиданная слава свалилась. Все найденные вещи хранятся у нас. В ближайшее время он планирует приехать в Краснодар, пообещал заехать к нам в Пятигорск, - говорит Михаил Попов. – Мы готовы все отправить почтой, но, может, и дождемся личной встречи.

Андрей Татарченко Фото: из семейного архива

Что же произошло в тот день 40 лет назад, почему турист потерял вещи и паспорт? Оказалось, что в трещину ледника сорвался не сам герой, а только его рюкзак.

- Мы шли цепью по леднику, и я был последним, поэтому мне нужно было подняться и вернуться. Я решил снять рюкзак и оставил его внизу. Вдруг я увидел, что мой товарищ лезет по морене, и из-под ноги у него вылетает камень! Этот булыжник пролетел мимо меня и сбил мой рюкзак, который улетел в глубокую трещину. До сих пор эта картина перед глазами, - рассказал Андрей Татарченко, который живет в городе Колумбус штата Огайо.

Потерянные вещи 19-летнему студенту было очень жаль, особенно 10 рублей, которые были спрятаны на обратную дорогу. Благо, выручили товарищи.

Покоренную вершину альпинисты предлагают назвать пиком Находка Фото: МАК Фрилайн/Михаил Попов

- Мы нашли вещи на ровной поверхности, получается, что за 40 лет ледник вытаял на 6-7 метров, - заметил Михаил Попов.

Пятигорские альпинисты уже подали заявку в федерацию альпинизма России с предложением назвать вершину 3811 пиком Находка, в честь обнаруженных вещей и их владельца.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

В Приэльбрусье нашли паспорт туриста из Краснодара, пролежавший под лавиной 40 лет

- Самой интересной находкой оказался неплохо сохранившийся паспорт Татарченко Андрея Федоровича 1959 года рождения, август, прописанного по адресу г. Краснодар, ул. К. Либкнехта, 157, кВ 57. На момент предполагаемого несчастного случая Андрей Федорович был прописан в общежитии в г. Москва, Ломоносовский пр-т, дом 31, к. 3, - сообщили альпинисты (подробности)