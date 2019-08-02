Зенит - Краснодар 3 августа 2019: прогноз на матч 4 тура чемпионата РПЛ

3 августа 2019 года в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона 2019/20 ФК «Краснодар» в Санкт-Петербурге встретится с «Зенитом». Этот матч завершит субботнюю программу тура и начнется в 21:30 по московскому времени. В этой встрече арбитру Алексею Еськову поможет система VAR.

Так уж сложилось, что на старте действующему чемпиону достался вполне удобный календарь. «Зенит» выиграл все три матча – у двух новичков «Сочи» и «Тамбова», а также взял три очка в Оренбурге. Это позволило петербуржцам единолично возглавить таблицу. «Краснодар» после осечки в Грозном, добился волевой победы в Уфе, а дома разгромил «Сочи». С шестью очками «горожане» пока четвертые.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

«Краснодар» и «Зенит» встретятся 17-й раз в истории. На счету «горожан» всего 3 победы, 3 встречи завершались вничью, а 10 раз побеждала команда Северной столицы. Общая разница мячей противостояния 30:13 в пользу «сине-бело-голубых». В прошлом сезоне «Зенит» выиграл у «Краснодара» обе встречи. Матч в Краснодаре завершился со счетом 3:2 и стал одной из самых ярких игр года.

НЕ СЫГРАЮТ

У «Краснодара» не сыграют Юрий Газинский и Виктор Классон, зато на поле, скорее всего, дебютирует новичок «быков» Реми Кабелла. «Зениту» из-за повреждений не помогут Игорь Смольников, полузащитники Далер Кузяев и Олег Шатов.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ЗЕНИТ-КРАСНОДАР

Букмекеры очень уверены в домашней победе петербуржцев.

Коэффициент на победу «Зенита» - 1,9, на ничью – 3,65, а на победу «Краснодара» - 4,1.

Обе команды имеют отличное нападение и наверняка найдут прорехи в обороне соперников, но предсказать результат непросто. Ясно одно – игра будет яркой.

Прогноз на матч 4 тура чемпионата РПЛ Зенит - Краснодар: обе команды забьют.