2019-08-02T15:51:14+03:00
Происшествия

В Краснодаре при странных обстоятельствах пропал мужчина

55-летнего Валерия Дударева видели садящимся в чью-то машину, а позже был выставлен на торги его дом
Ева МУР@kp_kuban
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Валерий Дударев вышел из дома 16 июляВалерий Дударев вышел из дома 16 июля
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В Краснодаре к поискам 55-летнего Валерия Анатольевича Дударева подключились волонтеры «Лиза Алерт». Во вторник, 16 июля, он вышел из своего дома на улице Кузнечной, 292 и больше не возвращался.

- Соседи видели, что он сел в чужую машину, - написала тревожное письмо в соцсетях дочь мужчины Виталина Каргина. - В ней, по словам очевидцев, находились люди неславянской внешности.

После внезапного исчезновения в сети появилось объявление о продаже дома пропавшего мужчины.

- Очень похоже на работу черных риэлторов, - говорят соседи. - И в этом случае лучше бы действовать незамедлительно. Валеру нужно искать.

Родные мужчины просят обращаться в полицию, если вы увидели на улицах кубанской столицы или где бы то ни было мужчину среднего роста (170 см), с короткими черными с сединой волосами и большими карими глазами. Из особых примет — щель между зубами.

Во что был одет Валерий Дударев, неизвестно.

Поисковики «Лиза Алерт» просят сообщать любую информацию о Валерии Дудареве по телефону 8(800)700-54-52 или по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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