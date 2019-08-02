В Краснодаре ищут компанию, которая достроит бассейн около «Баскет-Холла» за 1,4 млрд рублей

Плавательный бассейн комплекса «Город спорта» в Краснодаре наконец достроят. Произойти это должно в обозримом будущем - до конца 2021 года. На портале закупок размещен аукцион, по итогам которого определится подрядчик. Сумма контракта огромна – 1,388 миллиарда рублей, а заказчиком выступает Главное управление строительства Краснодарского края.

Подрядчик должен будет до 20 декабря 2021 года выполнить общестроительные, сантехнические работы, установить освещение фасада, лифты, видеонаблюдение, систему контроля доступа, сигнализации, электронное табло и досмотровую систему с металлодетекторами.

На строительство 500 млн рублей выделят из федерального бюджета – в этом году будет направлено 157,4 млн рублей, в следующем – 342,6 млн рублей. Остальное – деньги краевой казны. А финальная стоимость проекта составит 3,1 млрд рублей.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

С 2007 года в Краснодаре начали строить «Город спорта» на площади в 40 гектаров. В 2011 году появился «Баскет-Холл», в 2012 ледовый дворец «Ice Palace», а в 2014-м открылся комплекс спортивных залов «Чемпион».

"Город спорта" в Краснодаре

Последний объект – плавательный бассейн. Работы на нем начались в декабре 2012-го года. Строительство шло ни шатко ни валко, а в 2016-м полностью остановилось. В администрации региона в этом винят подрядчика. По последним данным, долгострой готов только на 45%.

Плавательный центр разместится в здании, площадью 35,7 тысяч квадратных метров. В разрешении на строительство указаны также павильон-раздевальная 24 на 24 метра, табло 4,4 на 5,6 метров, декоративная арка и светомузыкальный фонтан, а также две подстанции. Действие документа, созданного еще в 2012-м году, продлевали неоднократно, сегодня он действует до мая 2020 года.

В комплекс войдут четыре ванны — олимпийская чаша 52×25 м, ванна для водного поло и синхронного плавания, вышка для прыжков в воду до 10 м, ванна для детского плавания 10×5 м и трибуны более чем на три тысячи зрительских мест.

– Город получит современные бассейны, которые отвечают всем требованиям для проведения соревнований российского и международного уровня. Сейчас таких бассейнов на Кубани нет, – заверяют в департаменте строительства.

В министерстве спорта также рассказали, что после окончания строительства территория комплекса будет благоустроена, здесь планируют разместить теннисные корты, площадки для игры в волейбол, парк, фонтан и аллею героев спорта.